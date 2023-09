Živa svirka već u tri popodne? Restoran ‘Četiri šešira’ nudi dnevno ‘partijanje’ uz ručak

Autor: Snježana Vučković

Poznati restoran Magazinska klet koji se nalazi u Ulici grada Gospića 3, a koji je u sebi do nedavno nosio i naziv Vega – promijenio je ime u “Četiri šešira”. No, doznajemo kako to nije jedina novost lanca zagrebačkih restorana koji nudi originalne leskovačke delicije. Zašto originalne? Pa, zato što u Magazinskim kletima rade gotovo isključivo mladi ugostitelji, konobari i kuhari iz Leskovca.





No, vratimo se na genijalnu novost koja je vlasniku Mariju Rajiću sinula nakon što je čuo dobre kritike o čuvenom beogradskom restoranu “Tri šešira”:

Uz ručak “živa glazba” na račun kuće!

“Gastro ponuda koju obogaćujemo iz dana u dan i dalje je na razini i to zahvaljujući leskovačkoj recepturi, ali od sada, u našem restoranu svakoga dana od 15-22 možete uživati u “živoj glazbi” i širokom glazbenom repertoaru.”

Jedan šešir u imenu više od beogradskog restorana, kaže, jamči i bolji gastro-glazbeni doživljaj. S njim se slažu i zaposlenici koji primjećuju kako je “partijanje” radnim danima uz ručak ili večeru nešto što je stanovnicima metropole kronično nedostajalo:

Spajanje stolova u pol bijelog dana

“Živa glazba kroz radni tjedan se pokazala odličnom idejom. Brojni ljudi nisu skloni izlascima vikendom i radije ih čuvaju za odmaranje kod kuće. S druge strane, potrebu za glazbom i druženjem mogu podmiriti bilo koji dan u tjednu i to odlaskon na ručak nakon posla. Nerijetko se dogodi da naše goste glazba ponese “u pola bijelog dana”, pa se počnu spajati stolovi”.

Iz Magazinske kleti “Četiri šešira” dodaju kako je ova glazbena ponuda prepoznata među gostima koji slave rođendane, krstitke, krizme i slično. “Živa muzika” na račun kuće, svima dobro dođe kao poklon.

Osim “Četiri šešira” koji iz dana u dan iznenađuje različitim ponudama uz najbolji grill, Magazinska klet “By the way” na Sveticama srijedom, petkom i subotom oduševljava tamburaškim večerima koje traju do kasno u noć. Ovako je nešto, kaže Rajić, potrebno svima, a osobito 40+ populaciji koja sve teže pronalazi prikladno mjesto za izlazak.