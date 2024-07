Zgodna plavuša iz Hrvatske traži posao, dobila nevjerojatan savjet: ‘Puno bolje plaćaju’

Mnogi studenti se suočavaju s izazovom balansiranja studiranja i rada kako bi financirali svoj život i obrazovanje. Neki radom osiguravaju egzistenciju i financiraju svoje školovanje, dok drugi žele imati dodatni džeparac za osobne potrebe.

Međutim, studentski poslovi često ne nude velike zarade, što može predstavljati izazov za studente koji se nalaze u nezgodnim financijskim situacijama. Jedna studentica iz Hrvatske nedavno je podijelila svoj problem i potragu za rješenjem potražila na popularnom Redditu. Zanimalo ju je kako može zaraditi određenu svotu novca u kratkom roku.

“Došla sam do situacije za koju nisam vjerovala da mi se može dogoditi, a to je da sam ostala bez para. Studentica sam završne godine i tijekom cijelog studija sam radila većinom fizičke poslove kako bih si osigurala egzistenciju. Konobarila sam i tijekom trajanja semestara i tijekom ljeta (sezone). No međutim, upravo zbog tog ozbiljnog tempa; odlazaka na fakultet, učenja i rada gotovo uvijek full time, ja sam se potpuno fizički i psihički istrošila. Imam ozbiljne zaostatke na faksu koje moram riješit do početka 9. mjeseca, a ne mogu se maknut s mjesta koliko sam umorna. Nisam u stanju ni učit kako spada, a radit pogotovo”, opisala je studentica. U nastavku je otkrila i kako razmišlja o otvaranju profila na Only Fans platformi, jer je ‘zgodna plavuša’.

“Žicanje od oca nije opcija, kao ni posuđivanje”

“Nisam se ovdje došla žalit jer nažalost podrška mi ne može puno pomoć u ovoj situaciji. Moje pitanje je kako zaradit pare bar za ovih mjesec i pol dana koje moram potrošit na fakultetske obveze? Postoji li neka druga opcija osim ovih standardnih studentskih poslova? Razmišljala sam čak i Only Fansu kol’ko sam očajna, al nisam sigurna bi li mogla mirno spavat s činjenicom da se na internetu protežu moje gole slike, iako s druge strane – zgodna sam plavuša pa zašto ne bih iskoristila barem za ovaj period koji predstoji? Šta vi mislite? Može mi se slobodno javit cura/cure koje čitaju ovu objavu, a imaju profil na navedenoj stranici da čujem više info”, poručila je djevojka i za kraj dodala: “Žicanje od oca nije opcija kao ni posuđivanje od drugih ljudi, produživanje faksa također… Molim vas bez osude, samo mi treba ozbiljna pomoć.”

Djevojci koja pokušava pronaći ravnotežu između potrebe za brzom zaradom i vlastitih granica i vrijednosti te po posao bez narušavanja vlastitog dostojanstva i vrijednosti, u kratkom su roku pristigli brojni odgovori, prijedlozi i komentari.

Neki su joj savjetovali da vidi može li dobiti studentski kredit ili stipendiju, no činjenica da razmišlja o zaradi putem platforme Only Fans kod mnogih je izazvala veliku pažnju. Velik broj reditovaca ju je od te ideje pokušao odgovoriti, no bilo je onih koji su spomenuli još nekoliko sličnih platformi.

“Htio sam ti uplatiti 100 eura, jer sam bio student, ali sori…”

“Ako već nemaš ogroman following na društvenim mrežama na kojima se možeš promovirati, bojim se da preko OF-a nećeš zaraditi ništa”, “Nemoj onlyfans, nema prave love u tome. Za tvoju situaciji preporučujem privremeno konobarenje u restoranima (bilo kakvi objekti koji poslužuju hranu). Ne kafići, tu je slaba bakša. Odradi vikendom duplu smjenu a kroz tjedan uči”, “Raduje bi pojeo go*no i “žicao od oca..” kako ti kažež da ne želiš, nego OF jer koliko god da si zgodna vjerujem da je bolje zadržat barem malo samopoštovanja i tražit tatu pomoć nego OF.. ipak te tata napravio i više bi cijenio da ga tražiš nego da čuje da mu se kći prodaje za 4.99€ mjesečno”, “Znači kad sam krenuo čitat post, rekao ajde napisat ću daj pošalji IBAN da ti uplatim barem 100€ jer do nedavno sam bio student i znam kako je. Al’ kad sam došao do ovog za OnlyFans…..sori…”, neki su od komentara.









“Probaj onlyfeet, čula sam da to ide dobro”, sugerirala je jedna reditovka, dok je druga preporučila sličnu platformu te opisala na koji način funkcionira.









“Umjesto onlyfansa koji je dosta zasićen, probaj feetfinder. Ne pokazuješ facu, samo stopala. Fetish zajednice puno bolje plaćaju (naravno, kad jednom uhvatiš dobru klijentelu). Mo’š ti na zahtjev pokazati više, ako ti je to okej. Hrvata skoro tamo nema tako da živa duša neće znat za tebe”, glasio je jedan od savjeta studentici u nevolji.