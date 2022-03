ŽESTOKA MIRJANA HRGA: ‘Svi koji su ozbiljno zainteresirani, a ne na razini piljarica i misica ‘Želim mir u svijetu’, neka si daju truda’

Autor: Tea Šojat

Bivša savjetnikca Kolinde Grabar-Kitarović, koja je desetljeća prije provela u novinarstvu, Mirjana Hrga, podužim se statusom osvrnula na rat u Ukrajini. Svoje spoznaje kaže, temelji na tridesetogodišnjem iskustvu, no naglašava kako iznosi svoje mišljenje, koje nikome ne želi nametnuti.

“Ja više nemam mikrofon u ruci (što je ravno snazi puške), niti sam političar. Ja sam običan građanin. Sa skromnim iskustvom i spoznajama temeljenima na tridesetogodišnjem radu i groznim terenima. Ono što iznosim moje je osobno, ljudsko pravo i iznosim samo ono čemu sam izravni svjedok. Ne namećem mišljenje, samo ga iznosim za one koji biraju da ga pročitaju, bez ikakvog višeg cilja”, započela je Hrga.

Naglašava kako je bitno znati da mišljenje ne znači biranje strane već poziv na pedantnije utvrđivanje ulogas u ratu.

“Kažu da čim imaš potrebu objasniti što si mislio, griješiš. Ja mislim da to vrijedi za vrijeme kada je informaciju bilo moguće čuvati u svojoj izvornosti. Danas, 2022. kada je svaki čovjek faktički građanin – novinar zbog dostupnosti javnih platformi, prethodni stav ne vrijedi.

Mnogi uvjereni u ispravnost svojih teza, životno zainteresirani za biranje tima kao u nogometnoj utakmici, teško shvaćaju da mišljenje ne znači biranje strane nego poziv na pedantnije utvrđivanja uloga u ratu koji podrazumijeva ubijanje, a to nikom normalnom ne može biti izbor. Ako je, osoba se mora zamisliti”, poručila je.

Hrga potom naglašava da ne podržava rat u Ukrajini, no da bi voljela znati što je točno bio okidač.

“Dakle, jasno je. Ne podržavam ruski rat u Ukrajini. Voljela bih zbog ispravnog shvaćanja povijesti znati što je točno bio okidač. I to nakon 8 godina povoda i nedjelovanja. Ja samo mislim da nije fer amnestirati Zapad, vrlo konkretno: službeni Washington i Berlin.

Svi koji su ozbiljno zainteresirani za ovu priču a ne na razini piljarica i misica (“Želim mir u svijetu”) neka si daju truda i provjere u kakvoj je gospodarskoj situaciji bila Ukrajina 2014. kada se zapravo sve zakotrljalo.

“Samo ne razumnom čovjeku je potrebno objašnjavati”

Neka pogledaju u kakvoj je situaciji bio Janukovič (“Putinov igrač”) između milijuna građana Ukrajine koji ne žele i milijuna koji žele približiti se Bruxellesu. Pogledajte kakvu je pomoć tražio za zemlju koja je jurila u inflaciju.

Pogledajte i kakav je konkretan potez Bruxelles (čitaj Angela Merkel) propustio učiniti da odmakne Kijev od Moskve. Ako im je to uopće bio cilj, ako je Sjeverni tok bio manje važan…

SAD? Njihova nadmenost bez stvarnog napora, educiranje ljudi na revoluciju a bez sredstava za realiziranje tih ideja je također bilo huljski. Našetavali su se po Kijevu u ranu zimu 2014. , taman kada je Janukovič prihvatio “zapadni” uvjet prijevremenih izbora na jesen te godine i onda su poubijani oni nevini ljudi u Kijevu.

Rat je počeo.









Sad se nastavio.

A pouzdani Zapad?

Njihova vjerodostojnost u slučaju napada na Irak? Sad se vjerujem, možemo složiti, da je utvrđeno kako povoda (oružja za masovno uništenje) nije bilo.









Što su napravili sa sjeverom Afrike? Libijom, Egiptom, Tunisom?

Samo nerazumnom čovjeku je potrebno objašnjavati. Neka pogleda rezultate.

“Sanjam svijet u kojem je cijeli planet NATO”

Ugodno je biti pod zaštitom NATO-a, ali isto tako treba razumijeti i zašto svima onima koji nisu bili na strani SAD-a kao vodeće sile u prethodno pobrojanim nesrećama ista ta politika promotora NATO politike ne odgovara. Jesu li u krivu?

Ne znam. Sanjam svijet u kojem je cijeli planet NATO jer onda više nitko ne bi bio u opasnosti.

Ali nije tako.

Trebali bismo biti razumni i dovoljno hrabri da kažemo onima koji mute vodu: OK, možda imate bolje odijelo, prihvatljiviji nastup, ali radite štetu svojim nedjelovanjem ili prekasnim ili krivim djelovanjem.

Premoćni su da bi imali pravo na takve “pogreške”.

I zato, ne želim se ponašati kao na utakmici. Jedino što podržavam je prekid rata, ali ostalo je tema za razgovor.

Kako ćemo razgovarati ako ne isključimo ostrašćenost u određenoj temi, ne znam.

“U 21. stoljeću pomahnitale medijske zvijezde fašistički nameću svoj stav”

Zabranjen je RT (ruska tv) da se “ne inficiramo”.

Drsko. Kao da smo kreteni. U 21. stoljeću pomahnitalih medijskih zvijezda koje fašistički nameću svoj stav, nemoralnih političara i divljeg zapada u kanalima komunikacije, onaj tko je zainteresiran što se događa, tek kad usporedi CNN, RT, BBC i AlJazeeru možda je na putu da izvede teze.

Zašto se zalažem za slobodu informiranja?

Neću zaboraviti 2016., čovjeka u zreloj dobi koji je ispred Kuće cvijeća u Beogradu prodavao prigodne knjige o Titu, partiji i sl.

On je 2016. smatrao da se Jugoslavija ne bi raspala da te Ustaše nisu rasturale tu divnu zemlju. JNA je samo “branila Jugoslaviju”.

Nisam mu imala snage reći da je JNA uz bok s četnicima ulazila u Vukovar, jer on to nikada nije vidio, bio je pod medijskom blokadom i on u to ne vjeruje.

Ni danas.

Ne možeš ga ni prezreti zbog neznanja.

Takve povijesti nisu fer. Produžuju agoniju u miru.

Znam da ih pišu pobjednici, znam da nikada neće biti prikazane sve nijanse, ali tko god bio kriv, bar neosporne činjenice bi trebale biti poznate. I uzroka i posljedica.

Inače, uzalud trošimo grla i energiju.

Djeca nam neće biti ništa mudrija”, napisala je Hrga na Facebooku.