ŽELITE DA VAM BOŽIĆNA ZVIJEZDA PREŽIVI? Mnogi griješe već pri kupovini, donosimo sve što trebate znati o ovoj osjetljivoj biljci

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Jedna od najljepših ukrasa tijekom blagdana svakako je božićna zvijezda, čija se boja kreće od žarko crvene do bajkovito bijele. Ova izrazito osjetljiva biljka zahtijeva uistinu posebnu njegu, no ako želite da vam i sljedećeg Božića krasi dom, nije jednostavno, ali nije ni nemoguće. Potrebno je samo slijediti jasna pravila.

Kupovina

Ponekad griješimo već prilikom kupovine i unosa u dom. Naime, u trgovini je potrebno birati zvijezdu sa što više pupoljaka i čvrstih stabljika. Biljka mora biti obložena zaštitom zbog transporta, odnosno vjetra i hladnoće, koji joj mogu naštetiti. Druga važna stvar prilikom kupovine je provjera zemlje – ne smije biti ni previše suha, ni previše mokra.





Postepeno unošenje u dom

Kada biljku unesete u dom, najprije ju ostavite u hodniku da se aklimatizira. Držite ju u hodniku sat do dva prije nego li joj odaberete idealno mjesto.

Idealno mjesto

Božićna zvijezda ne voli da ju se stalno premješta. Potrebno je naći mjesto s puno svjetlosti, ali ne direktne. Treba biti dalje od izvora topline, poput radijatora i klime, a treba izbjegavati i propuh i hladnoću. Najbolje ju je postaviti pored izvora svjetlosti okrenutog na jug kako bi u popodnevnim satima bila pod sjenom. Optimalna temperatura za uzgoj ove biljke je između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Teglicu s biljkom potrebno je povremeno okretati kako bi sa svih strana ravnomjerno primala svjetlost.

Zalijevanje

Božićna zvijezda voli vlagu. Oko načina na koji ju se treba zalijevati postoji više različitih mišljenja, no u jednom su svi složni – višak vode svakako ne smije ostati u teglici.









Ukoliko je zrak u prostoriji jako suh, tada ju zalijevajte svaki dan, ukoliko nije, onda ju je potrebno zaliti svakih tri do pet dana, kada primijetite da je zemlja suha.

Preporučljivo ju je biljku zalijevati odozdo tako da podložak napunite vodom i pustite da upija vodu najviše 30 minuta, a zatim uklonite višak vode s podloška. Ipak, agronomi navode kako nije greška ni ako se biljci nalije voda u zemlju, u teglu ili ako joj se pošpricaju listovi. Najbitnije je da kod zalijevanja voda u tanjuriću ne stoji predugo. Neki savjetuju tek 10-15 minuta.

Briga poslije Božića









Kako bi božićna zvijezda ponovno procvjetala, nakon što joj otpadnu listovi, a stabljike se posuše, nove izdanke treba prikratiti na visinu od 10 cm. Pri orezivanju biljke nosite rukavice jer je njezin sok otrovan. Nakon toga ju premjestite u hladniju prostoriju temperature 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, ne više.

Nakon dva mjeseca potrebno je presaditi i zaliti biljku i postaviti ju na svjetlije mjesto. Od 15. rujna do 1. listopada biljka ne smije biti izložena sunčevoj svjetlosti više od 10 sati dnevno. U ovom razdoblju biljku treba pokrivati kutijom čim vani počne sumrak. Početkom listopada njezini listovi počet će tamniti, a do Božića će se pokazati u svojoj crvenoj raskoši. Raste li pak prebrzo, izdanke je potrebno skraćivati sve do kraja kolovoza. Ne brinite kada vidite zeleno lišće. Osim u blagdansko vrijeme, ostatak godine njeni su listovi zeleni.