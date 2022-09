ZBOG NJE JE HTIO PONIŠTITI VAZEKTOMIJU: Pukla ljubav mlade Ukrajinke i Britanca koji je zbog nje, nakon deset dana poznanstva, ostavio suprugu

Zaštitar Tony Garnett javnosti je postao poznat nakon što se doznalo za njegovu neobičnu ljubavnu priču. Naime, riječ je o 30-godišnjem Britancu koji je u svoj dom primio 22-godišnju Sofiju Karkadim, Ukrajinku koja je zbog rata pobjegla iz domovine, da bi u konačnici nakon svega deset dana ostavio svoju suprugu Lornu i dvoje djece zbog nje.

Da ljubav Tonyja i Sofije nije dugo potrajala, doznaje Daily Mail za koji je Britanac otkrio detalje prekida. Tony tvrdi da je u potpunosti prekriži mladu Ukrajinku, a optužio ju je da je u subotu navečer nožem oštetila zid u unajmljenoj kući u Bradfordu u Zapadnome Yorkshireu gdje su zajedno živjeli.

Tony je Sofijne stvari spakirao u crne vreće, a otkrio je i da joj je zamjerio što je miješala u njegov odnos s njegovim kćerima u dobi od tri i šest godina. “Djeca će mi uvijek biti na prvome mjestu”.

“Slavili smo moj 30. rođendan, ali morao sam zvati policiju nakon što je Sofia oštetila zid. Očito ne podnosi alkohol. Dojadilo mi je njezino iracionalno ponašanje, ne mogu više podnijeti to zlostavljanje i ljutnju. Ostavio sam Lornu i djecu zbog nje, uložio sam sve napore kako bih joj pomogao, htio sam da ostanemo zajedno… Znao sam da ćemo ispasti kreteni ako prekinemo, pa svi mediji bruje o našoj vezi.

Da, mislio sam da sam zaljubljen u nju, ali postoji ta njezina mračna strana s kojom se jednostavno više ne mogu nositi. Ljuta je i agresivna. U subotu navečer uzela je nož i nekoliko puta zabila ga u zid. To me stvarno prestrašilo, bio sam zabrinut za svoju sigurnost”, rekao je Garnett.

The British tabloid The Sun describes the story of a medical institution guard Tony Garnett, who hosted a 22-year-old Ukrainian refugee Sofia from Lviv and 10 days later abandoned his wife, with whom he lived for ten years and had two children. pic.twitter.com/GWt8xfxYhv









