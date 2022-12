‘ZBILJA JE OTIŠLO PREKO GRANICE’ Šapit se oglasio nakon povratka iz Katra: ‘Moj otac ima najviše problema s tim, bacio sam ga u dugove…’

Nakon što je na Svjetskom prijenosu u Katru oduševio gledatelje svojim prijenosima, Marko Šapit je privukao pažnju i kritikom koju je uputio srpskim kolegama. Po povratku u Hrvatsku, Šapit je otkrio još dojmova sa SP-a i prokomentirao neke zanimljive situacije za HRT.

Šapit je otkrio da su se emocije nakon osvajanja bronce slegle, no da se s kolegama vratio umoran od leta, kao i da su imali “neke komplikacije kod dolaska u zračnu luku”. “Emocije jesu, malo to sve sjeda na svoje mjesto, nama je sve to bilo lijepo pratiti, ovo što se događalo u nedjelju i jučer. Bilo je čak i malo vremena onako da čovjek stane sam sa sobom, tako da zaista jest, slegnuli su se i oni neki prvi dojmovi su samo potvrđeni. Sve skupa je to sjajno djelovalo, što se tiče nastupa Hrvatske, a i što se tiče cijelog tog doživljaja. I ja mislim da je to fenomenalan uspjeh, nama nešto normalno, a nije to nimalo normalno, to je van svake pameti – i dalje tvrdim. Kao što sam rekao, ona utakmica za broncu meni je zbog njih samih drago što su to pobijedili, ništa to ne bi promijenilo, oni su i dalje četiri najbolje reprezentacije, ali radi njih samih bila je važna pobjeda za kraj, tako da njihov dojam bude još bolji, još pozitivniji”, rekao je Šapit.

Najstresniji prijenosi

Upitan koja mu je utakmica bila najstresnija za praćenje, odgovor gotovo da nije mogao dati, jer kaže svaka je utakmica bila stresna, a situacije su ju radile još stresnijom.





“Recimo ta Kanada – primimo gol odmah pa je stres, pa ta Belgija je u principu već eliminacijska utakmica, pa je Japan prva eliminacijska, pa je taj Brazil, ali meni je nekako stvarno bilo najteže bilo raditi Argentinu, nekako cijeli dan mi je bio neki čudan osjećaj. Argentinu je bilo najteže raditi, još pogotovo kad se dogodio taj kazneni udarac, to me i dalje smeta, ne samo oko Hrvatske, nego i neke te druge sudačke odluke, kad misliš da se to s tehnologijom sve rješava, a na kraju ispada još kompliciranije što je potpuno suludo”, istaknuo je Šapit.

Emotivne reakcije

Novinar je otkrio i kako je zbog svojih emotivnih reakcija tijekom prijenosa primio neobične poruke. “Netko mi je poslao poruku: “Nemoj glumiti sad dok te snimaju, ali zaista nije bilo tako. Ja na tu kameru zaboravim”, iskreno je rekao Šapit.

Upitan je li imao problema zbog povećane popularnosti, kroz šalu je kazao da se u problemu našao njegov otac, a poto je pohvalio najmlađeg komentatora koji je bio s njim u Kataru, a koji je pratio finale.

“Moj otac ima najviše problema s tim, bacio sam ga u dugove koliko je kava i pića morao platiti. Davno su me naučili da u ovom poslu nećeš biti svima po volji. Ono komentara što je došlo do mene – većina su bili pozitivni. Ja sam zaista uživao, mislim da kad čovjek uživa u svom poslu, i kad voli taj posao da se to i osjeti, još kad imaš ovakav materijal… Ali, nije samo stvar u meni, ja mislim da smo kompletno odradili odličan posao. Ta činjenica da je prvenstvo u jednom gradu nudilo nam je priliku da sve utakmice komentiramo sa stadiona, što je dobro došlo našim komentatorima, vidjelo se da uživaju. Evo Luka (Petrinec, op.a.) nam je radio finale, naš najmlađi komentator, a radio je izvrsno i imao sjajan materijal. Tako da mislim da smo dobro odradili svi te da su i ljudi zadovoljni”, rekao je Šapit.

Ipak, jednu stvar sa ovog prvenstva će posebno pamtiti, a to je ”opsjednutost Messijem”.

“Sa svjetske ću pamtiti opsjednutost Messijem, to je zbilja otišlo preko granice. Prije sam rekao, ako ne Hrvatska, nek’ bude Argentina, ali zbilja su ga pretjerali. To je momčadski sport, ne bi on to mogao sam”, istaknuo je Šapit.