Zašto Kolinda stalno nosi istu frizuru? Njena frizerka otkrila zanimljiv podatak

Predsjednica Renatu posjećuje godinama.

Predsjednica Kolinda Graba-Kitarović u poslijednje vrijeme ne prestaje plijeniti pažnju fizičkim izgledom. Osim njenih modnih kombinacija, predsjednica pažnju skreće i frizurom, za koju je godinama zaslužna poznata zagrebačka frizerka Renata Vinšek, koja je o tome progovorila za 100posto.

“Ne mogu komentirati nijednu klijenticu ili klijenta koji mi redovno dolaze”, kazuje Renata dodajući da sve frizure uvijek radi u dogovoru s predsjednicom, što je logično praksa i sa drugim klijenticama.

“Mi dosad nikad nismo imali predsjednicu i ljudima je vjerojatno zato zanimljivo stalno komentirati. Činjenica je da je teško naći vremena za frizuru i puni make up svaki dan, svaki dan moraš biti pred kamerama i fotoaparatima. Najjednostavnije je i najbrže u tom slučaju napraviti punđu i malo pojačati šminku da budete spremni za sve to. Gotovo je za svega nekoliko minuta, a izgleda dobro. Sve drugo zahtijeva ruku profesionalca, a to nije uvijek moguće”, rekla je ova popularna frizerka.