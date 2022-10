‘ZAHVALNA ŠTO ME UDARIO DOVOLJNO JAKO’: Ivana Plechinger proživjela strahotu zbog koje je shvatila što je važno u životu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Spiateljica i bivša voditeljica Ivana Plechinger prije točno 10 godina doživjela je moždani udar. Tada je imala samo 38 godina, no dobro se sjeća dana koji joj je promijenio život.

“Prije točno 10 godina preživjela sam moždani udar. Danas slavim život, sretna što sam ostala na ovome svijetu svojoj djeci i mužu”, započela je u objavi na Instagramu.

“Zahvalna što me udar udario dovoljno jako”

“Zahvalna što me udar udario dovoljno jako da u sebi i oko sebe promijenim sve, da primim poruku da me način na koji sam živjela i razmišljala, doveo gotovo do samouništenja.





Da shvatim da je jedino važno da sam sretna zahvalna i da ta moja sreća i zahvalnost u moj život privlače još toliko novih prilika za sreću i zahvalnost. Ne morate i vi doživjeti ovo što sam doživjela ja kako biste živjeli mudrije i sretnije. Odlučite već danas da je samo dobro – dobro za vas”, poručila je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Plechinger (@ivanaplechinger)

Osjetila je da se nešto ‘gadno dogodilo’

Podsjetimo, Pleschinger je i ranije opisala trenutke kada je doživjela moždani udar. Iako nije znala što se točno događa, znala je da nešto stvarno nije dobro. Kao i svaki opis moždanog udara i njen je neizmjerno uznemirujuć, no može pomoći onima koji posumnjaju da netko u njihovoj blizini ili oni sami proživljavaju isto, jer u tim trenucima je najvažnija brza reakcija i odlazak u bolnicu.









“Samo sam se jedno jutro sagnula nakon što sam se probudila i sve se zamračilo. Znala sam da sam u svojoj kući, ali nisam znala gdje sam. Nisam znala da mi muž spava tri metra od mene, ali sam vidjela stepenice i sjetila sam se da je tamo akustično i da će me čuti ako vičem od tamo. Bilo je jako čudno. Ništa me nije boljelo, ali bilo mi je jasno da se nešto gadno dogodilo”, ispričala je.

Njen suprug nije čekao dolazak hitne, već ju je odvezao do najliže bolnice. Ono što je u čitavoj priči nevjerojatno jest da je bila naručena na ‘hitan’ magnetski pregled no za mjesec dana, no ipak je sve uspjela odraditi ranije.









Kako se pokazalo, stvorio se ugrušak u mozgu, a ona ni tada nije znala što to točno znači. “Infarkt mozga. Ja nisam znala ni što je to. Infarkt sam uvijek vezala za srce. Kad sam čula tu informaciju, ispao mi je telefon iz ruke od šoka”, rekla je.