Zagrepčanin moli Dalmatince: ‘Neka mi netko otvori oči, nije mi jasno’

Dalmatinci, poznati po svojoj strastvenoj povezanosti s morem, imaju duboko ukorijenjen stav o tome kako treba zvati omiljeno plavetnilo čarobne obale Hrvatske. Za njih, to je “more” i nema druge opcije. A kada na more dođu kontinentalci koji more nazivaju ‘voda’ pa kad čuju kako govore: ‘Idem u vodu’, nekim Dalmatincima ‘padaju rolete’.

Svake godine kada se zahukta sezona pokreće se ova rasprava o shvaćanju prave ljepote i važnosti mora, identitetu i kulturi. Iako strastvene, te rasprave su obično prijateljskog karaktera i osmišljene više kao šaljive, prijateljske provokacije nego ozbiljne svađe, a jednu takvu pokrenuo je jedan Zagrepčanin na Redditu i dobio urnebesne odgovore.

“Dalmatinci – Zašto more nije voda?“, upitao je Zagrepčanin i pojasnio svoje pitanje: Jer ono, more je voda, zašto onda more nije voda nego more? Ne trolam, stvarno me zanima kao jedne persone iz Zagreba. Nikad mi nije bilo jasno, možda nikad ni neće, al’ možda mi netko tu otvori oči..”





“Napravi bevandu ili cedevitu s morem pa će ti biti jasno”, “U Splitu jedem burek sa sirom i idem u vodu na Bačvicama”, “Ja sam uvjeren da su to uglavnom lokalpatriotske zajebancije, ali nažalost nekima nije bilo objašnjeno da su to fore za kontinentalce pa su fakat zabrijali da more nije voda”, “Kad idem na plažu kažem da idem na more, a kad trebam uć’ u more kažem idem u vodu”, “I krv je voda sa raznin krvnin zrncima, plazmon i tako dalje, pa i dalje nije voda”, “More je slana voda. Dakle voda je. Iz Dalmacije san. I nekad more zoven more a nekad voda. I uopće ne mislin o tome jer me boli kurac. Ima tih likova koji se uzjebu i dobiju mlade kad čuju da more nazivaš voda ali takvi mi nisu nikad bili jasni. Al opet, budući da povampire kad sveto more nazoveš vodon vjerovatno ni sami sebi nisu jasni. Neki su mi išli objašnjavat zašto more ‘nije’ voda ali nisan zapravo sluša nego san se samo pravia da slušan a u biti san čeka da odseru svoje i puste me na miru. Tako da s moje strane: more je voda. A s njihove: neman pojma, nisan ih sluša jer me ne zanimaju glupe filozofije oko ničega”, samo su neki od komentara ove rasprave.

Kako god bilo, dok se rasprave nastavljaju u vrelim ljetnim danima, jedno je sigurno – kada svi uživaju u hladovini maslina ili uz čašu osvježavajućeg pića, izrazi “more” i “voda” postaju samo dio bogate priče o ljepotama Hrvatske i šarolikosti njenih stanovnika.