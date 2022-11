ZAGREBAČKI GASTRO-DIV NAJAVLJUJE NOVOST! Nasmiješeni djelatnici jedva čekaju: Veseli ih ideja poduzetnog voditelja!

Autor: Snježana Vučković

Brojni zagrebački restorani koji su nekoć bili na dobrom glasu, zbog protoka vremena, predvidive i zastarjele ponude, kao i nedostatka inovativnosti, svoja su vrata trajno zaključali. Zapuhnuti i pregaženi “novim valom” restorana u kojima se o gastronomiji promišlja na jedan sasvim drugačiji, moderniji način, opstali su samo rijetki, tradicionalni ugostiteljski objekti koji su “ulovili nit” 21. stoljeća, osluhnuli glas tržišta i potrošača, te odlučili “zasukati rukave”.

Jedan od njih je slavna Casablanca, restoran u zagrebačkom “Wall streetu” koji svakoga dana nahrani stotine zaposlenika Radničke ulice. Smješten u neposrednoj blizini tramvajske i autobusne stanice u Ulici grada Vukovara 271, ovaj kultni restoran nezaobilazno je mjesto bronih “poslovnjaka” i prolaznika kojima blještav izgled zapinje za oko, a miris domaćih delicija mami nozdrve. Ali to je samo mali dio priče.

Sve na jednom mjestu!

Ovaj gastronomski div u širem centru Zagreba kod kojeg ćete uvijek pronaći parkirno mjesto, organizira sjajna vjenčanja, momačke i djevojačke večeri, krstitke, rođendane, pričesti, krizme i općenito bankete za sve prigode. Rasprostranjena na 1000 m2 podijeljenih na dvije impresivno uređene dvorane (jedna je sala oko 350m2, a druga oko 200m2), intiman kutak u kojem je smješten caffe aperitiv bar, uređen apartman za mladence te velebnu terasu, Casablanca je gotovo pola godine u rukama Zorana Mačkića koji je već istesan u poboljšanju poslovanja i prethodno je brojne restorane poput “Kaptolske kleti”, “Mostova”, makedonskog “Sv. Nikole” i drugih, svojim sposobnostima “digao na noge”. Upravo stoga, isti posao mu je u potpunosti povjerio vlasnik Casablance Boris Gracin, koji je ujedno i vlasnik brojnih “kvartovskih” dućana “Panda”:





Voditelj: “Svojim djelatnicima svako jutro prvo skuham kavu”

“I u najtežim danima izolacije prouzrokovane covidom, i restoran i dućani su “ostali na površini”. Niti je tko dobio otkaz, niti je zakinut za plaću. Što se mog angažmana oko Casablance tiče, nema tu neke velike tajne. U našem slučaju najkraći recept za dobro poslovanje je zadovoljan radnik. Općenito, stavljamo težište na čovjeka. Kada su djelatnici dobro tretirani, tek tada od njih dobivate ono najbolje – kako od kuhara, tako i od konobara. Ne držimo se hijerarhije, no to ne znači da se ne uvažavamo. Svatko radi ono u čemu je najbolji i besprijekorno izvršava svoje zadatke, a sve to uspijevamo u obiteljskoj atmosferi. Iako vodim poslovanje ovoga restorana, prvi dolazim i ujutro im kuham kavu. Shvaćam da su to, ne samo zaposlenici, nego i obiteljski ljudi, pa tek kada izmijenimo riječ dvije i malo se podružimo, spremni smo dati sto posto za goste”, kaže Mačkić, čovjek koji drži “sve konce u rukama”.

I to je što je rekao voditelj restorana, zapravo je vidljivo golim okom. Svi djelatnici su dobre volje, a iako je kraj radnog dana – ne skidaju osmijeh s lica. Ne pada im teško niti što će im se ubuduće radno vrijeme produžiti jer, kako navodi Mačkić, spremaju se noviteti:

Tematske večere kao novost: suradnja s vinskim regijama

“Naše je poslovanje na zavidnoj razini, no uočio sam ‘praznine’ koje planiram popuniti tematskim večerama. Uz to što nudimo vrhunske gablece s dobrim cijenama, zadovoljavamo i ‘a la carte’ potrebe, no tematske večeri koje planiram temeljiti na četiri hrvatske, vinske regije, svakako je nešto što će Casablancu podići na jednu višu razinu, ali ne samo to. Cilj nam je da na taj način podupiremo domaće poduzetništvo, pa bi smo tako jedni drugima bili ‘vjetar u leđa’. Poštujem talijansku, francusku ili bilo koju svjetsku kuhinju, ali sam prilično siguran da bi im naša dalmatinska, slavonska ili zagorska mogla konkurirati u bilo kojem segmentu.”

Govoreći o potrebi za domaćom ponudom, Mačkić kao primjer regionalne suradnje ističe njihovo vino kuće “Vinarija Krešić”. Proizvođač je, kaže, poznati bivši nogometni reprezentativac Dario Krešić, pa je ova gastronomska priča Casablance na neki način usko vezana uz sport, a osobito nogomet:

“I sam sam se dugo bavio nogometom, a upravo nogometaši su, uz ostale brojne medijske ličnosti, u Casablanci redoviti gosti. I uopće nije slučajnost da u ponudi imamo burger ‘Dinamo’“, kaže uz smijeh.

Domaća pogača i BBQ rebarca kojima bi se i Amerikanci naklonili

Da ovaj poznati restoran funkcionira poput orkestra, pobrinula se šefica restorana Marija Miloloža koja je svoje spoznaje sa hotelijerskog fakulteta u Casandri primijenila na najbolji mogući način.No, na spomen burgera, imala je što reći šefica kuhinje – Ivona Jakić:









“Manje-više, sve što dobijete na tanjuru, u potpunosti je naših ruku djelo. Peciva za burgere radimo sami, tijesto za pite također, pečemo domaće kolače kao i domaće pogače i ne biste vjerovali – sve prodamo! Ponuda nam je raznolika i iako se baziramo na domaćoj kuhinji, naša BBQ rebarca mogu konkurirati američkim. Nakon što ih četiri sata kuhamo u medu, Jack Danielsu i vinu, teško im je odoljeti”, kaže ambiciozna Ivona.

Ne brinite za glazbu: Imaju i svoj band!

Dodatnu dimenziju cjelokupnoj atmosferi daje kućni band “Dambo” koji potvrđuje da je Casablanca u potpunosti samodostatna. Drugim riječima, odlukom da tamo pojedete gablec ili specijalitet po posebnoj narudžbi, proslavite momačku ili se vjenčate, dobit ćete sve na jednom mjestu. Od glamurozne, elegantne dvorane i trpeze pune delicija, pa sve do “žive glazbe”, a sve to po povoljnim cijenama i što je najvažnije – u srcu Zagreba!