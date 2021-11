‘VIŠE NIJE BITNO ŠTO MASA OČEKUJE’ ELLA DVORNIK: ‘Po putu moraš izgubit da bi dobio…jedna jako bitna lekcija za mene’

Autor: T. Š.

Posljednjih nekoliko godina, jedna od najpopularnijih domaćih influencerica, Ella Dvornik, znatno je promijenila svoj izgled kroz brojne estetske zahvate, no i sama je svjesna da za neke stvari ipak treba proliti znoja i uložiti puno truda i vremena.

Ella je oduvijek bila mršava, a jedno vrijeme djelovalo je da je u tome malo i pretjerala, no kako su došla djeca, došle su i kile. Nakon poroda, Ella se ubrzo podvrgnula zahvatu koji joj je ‘zamrznuo’ salo na trbuhu, a rezultatima se pohvalila i na društvenim mrežama. No, da zahvat nije dovoljan, otkrila je u svom najnovijem postu.

Naime, nedavno je influencericu jedan od pratitelja upitao gdje joj je nestala stražnjica. “Mnogi mi pišu da pretjerujem, pa evo da vam objasnim šta se tu dešava. Ja istovremeno gubim kile i gradim mišić”, započela je influencerica. I sama je svjesna da ispijen izgled dobiven smanjenom količinom hrane, na kraju rezultira starijim izgledom, a bore na licu ne možemo ni izbrojiti. Zdrava prehrana i aktivan način života ključ su zdravog i lijepog tijela.







“Nije mi cilj bit 42 kile s krevetom, prošla su me vremena kad sam mislila da je mršavo super, međutim da bi izgradila tijelo kakvo želim, moram smanjivati i postotak masti u tijelu. To se radi istovremeno. Ja sam daleko od cilja, a cilj nije da budem štapić , cilj je da budem jača. Puno jača nego što vidite na desnoj slici. Ali desna slika je tek početak”, napisala je Ella i objavila fotografije ‘prije i poslije’.









Ne skriva da je stražnjica nestala, ali pojašnjava kako u tome nije niti problem. Naime, stražnjica izgrađena od masti i ona čvrsta, obla, mišićava, nisu isto. A do ove druge treba znati doći bez estetskih zahvata.

“Da izgubila sam guzicu, ali izgubila sam guzicu koju nisam htjela, a tek sad ću napravit guzicu kakvu želim jer će bit mišić, a ne mast. Ali to je takav proces. Po putu moraš izgubit da bi dobio”, zaključila je.

Otkrila je i detalje na koje pazi, što joj pada najteže, ali i što joj je danas bitno.

“I iako sam manja sa kilama, ako nastavim ovako radit, kile će krenut gore, ali one dobre kile, kile koje i želim. Tako da vjerovali ili ne, sad moram jest više nego što sam ikad prije jela i vjerujte mi to mi je teže od odlaska na trening. Ali evo dok sam jos u procesu, a vjerujte mi bit će ovo dug proces, želim vam reći da se nisam nikad budila sretnija. Iako je ovo samo vanjština i površno, ono što me ujutro motivira je činjenica da nisam još odustala, a rezultate vidim. A inače sam osoba koja započne i ne završi, tako da je ovo više neka moja potvrda sebi da mogu pomaknuti svoju granicu.

Ovo putovanje je u biti jedna jako bitna lekcija za mene, i trebalo mi je ovo. Znam da nekima nije ovo lijepo i neće im bit lijepo ni ono što ću tek postati, ali čovjek jednostavno dođe u godine kad mu više nije bitno što masa očekuje niti koji su standardi većine i posveti se sebi i viziji sebe. I to ja sada radim i hvala vam svima koji ste na ovom putovanju samnom i na podršci”, poručila je Ella koja je već mnoge inspirirala da i sami krenu sličnim putem.