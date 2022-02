(VIDEO)’ PET PUTA TJEDNO’ Laucova partnerica otkrila vrlo intimne detalje: ‘Puno se*sa, psujem, a alkohola se ne odričem’

Dugogodišnja partnerica poznatog znanstvenika Gordana Lauca, znanstvenica i profesorica s PMF-a Vlatka Zoldoš (53), pažnju javnosti privukla je nakon otkrića da je u vezi s medijski eksponiranim gospodinom Laucom. O njenom atraktivnom izgledu brujale su društvene mreže, ali i mediji, a sad je u podcastu “Superhuman life” s Ivicom Srakočićem govorila je o epigenetici i zdravom starenju, a za kraj je otkrila vrlo intimne detalje koji njoj služe kao svojevrstan recept za usporavanje biološkog starenja.

“Više sam intelektualna, nego bi se bavila dizajnom odjeće”

Na početku razgovora, lijepa znanstvenica je otkrila da je velika ljubiteljica umjetnosti, ali i mode, koja joj je umalo presudila u karijeri. Naime, odluku o upisu fakulteta, otkrila je u podcastu, donijela je u Botaničkom vrtu u Zagrebu, nakon otprilike dva sata promišljanja.

“Nisam od onih koji su znali što žele, htjela sam nešto s umjetnošću, ali sama sebi sam se htjela dokati da sam više intelektualna nego da bi se bavila samo dizajnom odjeće ili tako nešto. Uvijek me ta estetika vukla, kao i umjetnost”, pojasnila i dodala kako se za medicinu nije odlučila jer je previše empatična te se boji smrti. Kompromis je pao na biologiji od koje je nekoliko puta tijekom studija htjela odustati jer studij, kaže, razočarao njena očekivanja. Ono što ju je držalo jest činjenica što je po prirodi osoba koja ne odustaje.

Otkrila je i da, iako po kronološkoj dobi ima 53 da je jako dugo, biološki, bila 29. “Kad me pitaju koliko imam godina, kažem 29”, našalila se.









Zoldoš smatra da svaki čovjek može utjecati na to da stari zdravo, te da sve ovisi o našim navikama i ritualima koje bi trebali činiti kako bi biološki bili što mlađi iproduktivniji. Otkrila je i koji je njen recept po tom pitanju.

Znanstvenica je opsjednuta onim što unosi u svoje tijelo, svakodnevno vježba, ali se ne odriče onoga što voli. Osim što je otkrila da stres ‘izbacuje’ psovkom, voli uživati u alkoholu, a seks i ljubav smatra najbitnijima za zdravo starenje te biološku mladost.

“To mi je ‘must have’, to mi je ovisnost”

“Ja sam opsjednuta onim što unosim u tijelo. Obožavam jesti i kuhati. Ničeg se ne odričem, ali jedem hranu koja je kvalitetna, koja nije procesirana. Trudim se jesti hranu koja je izvorna, u koju se ne stavljaju aditivi. Mi nismo svjesni koliko su aditivi su štetni, kancerogeni, toksični i epigenetički modulatori, to je prvo. Pazim što jedem i stvarno se tu trudim oduvijek”, otkrila je pa nastavila:

“Drugo, opsjednuta sam i luda za vježbanjem. To mi je ‘must have’ to mi je ovisnost. Znači dva puta tjedno, jer ne stignem više, sa osobnom trenericom, po sat vremena baš intentzivnog treninga, 3 do 5 puta tjedno se penjem sa psom na brdo, sigurno napravimo nekih 5 do 6 km, a po ljeti puno više, višeintervalno trčanje, kad god mi to dozvoljavaju vremenske prilike i vrijeme. Znači trudim se biti stvarno tjelesno aktivna bar pet dana u tjednu barem”, pojasnila je.

“Želim od svog života napraviti lunapark”

“Ne pušim, alkohola se ne odričem, ali umjereno i ja sam vam jako pozitivna i sretna osoba. Volim život u svakom trenutku. Znači želim od svog života svaki dan napraviti lunapark. Naravno da to nije moguće uvijek, ali ja u svakoj sitnici želim taj lunapark”, otkrila je Zoldoš koja smatra da je jako bitan taj pozitivan stav prema vlastitom životu.

“Radim svoj posao sa strašću. To je isto nešto što mislim da pomaže. Nerviram se, ali imam jedan jako, jako dobar način, sad govorim o dosta svojim osobnim stvarima, ali imam jako dobar način kako tu nervozu ne akumulirati u sebi – sve izbacim van i psujem, što nije dobro za moju okolinu ali za mene je fantastično, i zadnje puno ljubavi, puno pozitivnosti, mogu reći seksa, za kraj da začinimo”, sa smješkom je otkrila pozitivna znanstvenica Zoldoš.