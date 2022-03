(VIDEO) ‘OVO NEMA CIJENU!’ Gesta dječaka iz Hrvatske dirnula ukrajinske vojnike, snimili mu video zahvale

Autor: Tea Šojat

Na Facebook stranici Mamin blog objavljen je dirljiv video u kojemu se ukraijnski vojnici zahvaljuju dječaku Ivanu iz Hrvatske na brizi za njihove vojnike. “Veliko hvala Ivanu iz Hrvatske zato što brine o zaštiti našeg vojnika iz Ukrajine, hvala puno”, poručili su vojnici.

Poruka je rasplakala našu poznatu humanitarku Kristinu Kovačević koja je primila video zahvale te ga podijelila na svojoj Facebook stranici.

Kako nam je u razgovoru pojasnila Kristina, gospodin Radoslav Crljenak, njen partner Tihomir Hitrec i još dva mladića su se s dva kombija zaputili po ljude u Lavov. Kombiji su bili puni donacija koju je sakupila gospođa Aleksandra Numanović, a bile su namijenjene za djecu s Angelmanovim sindromom i autizmom.

“Kako smo objavili da idemo u Lavov javila se jedna mama da bi poslala nešto za Ukrajinu. Našli smo se s njom i njenim sinom Ivanom koji nam je predao ruksak u kojem su bili zavoji, komprese i sve što je potrebno za prvu pomoć. Njegova želja je bila da ta torba dođe do vojnika u Ukrajini u Kijevu. Kako imamo prijatelja koji ljude iz Kijeva dovozi do Lavova da ih spasi iz ratne zone, njemu smo predali ruksak. Sergej je uspješno odradio zadatak i predao je ruksak ukrajinskom vojniku i poslao nam je video nazad”, pojasnila nam je Kristina koja je bila presretna što je jednom dječaku mogla ispuniti ovako veliku želju. “Ovo nema cijenu!”, kazala je Kristina.

“Mama se javila u komentar na blogu i napisala je da je Ivan vidio video i da se smijao i plakao istovremeno od sreće što je ruksak došao do ukrajinskog vojnika. Na mađarskoj granici su odmah uočili taj ruksak i tražili su me da ga otvorim. Tko zna što su mislili da je unutra. Kad sam im objasnila što je je zapravo unutra i za koga i oni su se raznježili. U Lavovu smo pokupili ljude doživjeli smo i četiri uzbune. No pod uzbunom ljudi i dalje normalno i smireno šeću ulicom