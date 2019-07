(VIDEO) OVO JE ČISTI SEKS! Nives ima novu pjesmu: Odjebando! Ovo morate vidjeti

Autor: dnevno.hr

Taman kad čovjek pomisli da ovo ljeto ne može biti toplije, nastane još veći pakao kad Nives ubode novi hit. Atraktivna pjevačica naše Celzijuse podigla je do rekordnih usijanja objavom provokativnog video spota za novu pjesmu “Odjebando”. Njezine bujne obline pršte na sve strane, a mnogi obožavatelji umjesto osvježenja mogu doživjeti tek srčani udar. Ali, takva je Nives Celzijus; umjesto olakšanja, donese još veći pritisak. Nekome po tlakomjeru, a nekome u životu. Ona ništa ne prepušta slučaju. Gore zato danas društvene mreže zbog naše estradne ikone seksipila. Jer, ovako ‘vruć’ spot, slažu se mnogi, vatrena Nives dosad nije objavila. Na vrlo simboličan način prvi je put prihvatila i neki novi glazbeni izričaj.

“Kad žena je sama, jato pirana napada na nju sa svih strana”, poigrala se Nives s tekstom čuvenog hitmejkera Nenada Ninčevića, a tako opisanim muškarcima smislila je i simboličan odgovor u nazivu same pjesme: – Odjebando!

Branimir Mihaljević napisao je glazbu, a zajedno sa sinom Markom isproducirao je i aranžirao Nivesin novi ljetni hit!

– Meni je ta igra riječima jako simpatična. ‘Odjebando’ je riječ koja ne postoji u našem jeziku i koju svatko može protumačiti kako želi. Mislim da postoje neke simpatične psovke koje su usađene svima nama i koje naš narod ne doživljava kao psovke nego kao ‘sleng’. Odjebando je zapravo nova riječ koja nama ženama može poslužiti da na damski način odbijemo nekog frajera, kaže popularna Nives koja je usprkos svom isklesanom izgledu i dalje, obožavateljima na sreću – solo.

Udvarače, kaže, odbija na dnevnoj bazi. Redovito komunicira s fanovima na društvenim mrežama. Na iznenađenje mnogih, većinom su to djevojke i žene raznih uzrasta. Često je pitaju za ljubavne i modne savjete, a pjevačica koja temeljito gradi bazu svojih fanova, ne ustručava se upuštati u takve rasprave, čak najčešće i sa nepoznatim ženama. I to spada, ponekad, kaže, u njezin najdraži posao jer je vrlo odgovorna prema skoro pola milijuna ljudi koji je prate na društvenim mrežama.

Među porukama koje dobiva, naravno, ima svakakvih ponuda; pa čak i onih bračnih.

– Mislim da su ljudi generalno hrabriji kad komuniciraju pismenim putem. Bude svega, a većina takvih ne bi bila hrabra da se vidimo uživo. Uvijek pazim na tuđe osjećaje pa nastojim takve udvarače ignorirati na što bezbolniji način, ali nekad i to zna biti pogrešno, dodaje ova vatrena pjevačica koja uz promociju novog ljetnog hita najavljuje i svoj dugoočekivani drugi album na brojnim koncertima diljem zemlje.