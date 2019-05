(VIDEO) LEGENDARNI GLAZBENIK POZIVA: Prestanite jesti meso i ustanite za zatvaranje klaonica

Legendarni frontmen grupe Haustor Darko Rundek, inače vegan, pridružio se akciji Oslobođenja životinja te u videu poziva ljude da prestanu jesti meso i ustanu u borbu za zatvaranje svih klaonica.

Hoćete li ga poslušati?



Jedno od najvećih rock-imena s ovih prostora društveno je angažiran u mnogim pitanjima, pa tako sudjeluje i na Pozitivnom koncertu u borbi protiv AIDS-a, akciji “Sve za njega” u borbi protiv raka prostate, ali i raznim udrugama životinja u borbi protiv njihova iskorištavanja. Tako je jednom prilikom na pitanje o svome veganstvu za Tportal istaknuo:

“… Nema potrebe da ubijamo životinje da bismo jeli, kad već postoje sve te biljke i njihovi plodovi koji su nam super i koji odgovaraju našoj biološkoj konstituciji, a da pri tome ne radimo nasilje nad životinjama. Zapravo, u trenutku kad ubiješ bilo koju životinju, kao da si ubio sebe, jer i ona ima jednak poriv za opstankom kao i mi. Sasvim mi je ok ne jesti životinje i ne piti mlijeko koje je zapravo namijenjeno telićima. Tu i tamo znam pojesti neko jaje kokoši koje slobodno šeću. Nedavno sam gledao dokumentarac koji me uvjerio u to da su, kad je riječ o klimatskim promjenama, zapravo glavni zagađivač industrijski uzgoj životinja, osobito krava, jer je metan koji izlazi kad podriguju i prde štetniji za ozonski omotač nego svi ispušni plinovi zajedno. Tako da, osim onoga što sam malo prije rekao, postoji i opća korist kada bismo prestali s industrijskim uzgojem životinja.”