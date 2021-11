(VIDEO KOJI SLAMA SRCA) IZNAD SVEGA VOLJELA JE ŽIVOT: Roditelji mlade studentice Petre Jerković sudjelovali u spotu

Autor: T. Š.

Petra Jerković bila je mlada studentica radne terapije koja je iznad svega voljela život. Bila je jedina kćer Joze i Vesne Jerković, voljena unuka, obožavana prijateljica, nadahnuće i inspiracija.

Kobnog 26. lipnja 2021. na pješačkom prijelazu motociklist bez položenog vozačkog ispita A kategorije, bez zaštitne kacige i pod utjecajem alkohola oduzeo je Petri život. U trenutku kada je motociklist pretjecao 20-godišnjeg vozača Audija, prešao je preko pune crte na sjevernu kolničku traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera. Dolaskom do obilježenog pješačkog prijelaza, u nastavku preticanja i kretanja kolničkom trakom, 21-godišnji vozač motocikla pomaknuo je svoje vozilo bliže sjevernom rubu te prednjim dijelom motocikla zauvijek ugasio život 20-godišnjoj Petri koja je prelazila kolnik zagrebačke Jarunske ulice preko pješačkog prijelaza u smjeru sjevera. Nakon pretjecanja, motocikl je izletio izvan kolnika i naletio na rubni kamen, a vozač Audija zaustavio se i pješke došao do mjesta nesreće te se nakon uviđaja jednostavno udaljio.

U sjećanje na Petru, ali i brojne druge stradale zbog nepažnje u prometu, osnovana je Zaklada za sigurnost u prometu “Petrin korak”. Brojna poznata imena iz javnog i društvenog života podržala su rad novoosnovane Zaklade. Sama djelatnost odnosi se na učinkovitu edukaciju mladih vozača, razvijanje njihove kulture u cestovnom prometu, smanjenje stradavanja onih najranjivijih, te na prevenciju prometnih nesreća.

Podršku radu zaklade u sjećanje na tragično preminulu Petru dala su eminentna imena domaće glazbe: Nina Badrić, Vanna, Ivana i Marija Husar, Tony Cetinski, Marin Ivanović Stoka, sestre Palić i Pero Galić otpjevavši pjesmu ‘Vratite mi nju’ putem koje će ujedno promovirati rad same Zaklade, te educirati i senzibilizirati sve sudionike u prometu. Glazbu potpisuju Marko Vojvodić i Igor Ivanović; tekst Marko Vojvodić, Igor Ivanović, Djordjija Palić i Marin Ivanović Stoka.

Produkciju pjesme potpisuje deciBel studio (Igor Ivanović, Marko Vojvodić), produkciju/režiju video spota Marko Zeljković Zelja – All in one produkcija, nakladnik i distributer pjesme je izdavačka kuća Hit records.

Spot za pjesmu ‘Vratite mi nju’ brzo se počela širiti društvenim mrežama te je mnoge neizmjerno dirnula. U njemu vidimo brojne fotografije mlade Petre. Teško je riječima opisati kakav dojam ovakav spot ostavlja na čovjeka, pogledajte i poslušajte – dijelite i pazite na naše mlade, pazite kako vozite, na sve u prometu, brinimo jedni o drugima!

U spotu su sudjelovali Petrini prijatelji i roditelji.

JEDAN KORAK (VRATITE MI NJU)









JEDAN ŽIVOT, JEDAN PREKINUTI SAN.

JEDNA PRIČA, NEDOVRŠENI KRAJ.

SAMO SUZA U TIŠINI TVOJE IME DOZIVA!

JEDNA MLADOST, JEDAN SLOMLJEN CVIJET.









JEDAN KORAK JE ZAUSTAVIO SVIJET!

SADA VRIJEME STRAŽU ČUVA, DO TEBE ME NE PUŠTA!

VRATITE MI NJU! NEK’ SE ZVIJEZDE SMILUJU.

DA ZBOGOM JOJ KAŽEM, BAR TO MI DUGUJU.

SAMO VRATITE MI NJU!

JEDNA SLIKA, KRATKI BLJESAK SJEĆANJA.

JEDAN OSMIJEH ŠTO NA TEBE PODSJEĆA.

POŽELIM OSTAT’ U TOM TRENU A ZNAM DA TU NE PRIPADAM!

VRATITE MI NJU… SAMO POZITIVA,

LJUBAV I OSMIJEH ŠTO SJAJI.

NA POLJU TRATINČICA POČETAK JE, NIJE KRAJ!

ZVIJEZDE KOJE SVIJETLE, GLEDAM IH, TI SI RAJ!

ŠIRIM RUKE PREMA NEBU I ČEKAM JOŠ JEDAN ZAGRLJAJ!

PRIČA JE TO NJENA… ZOVE SE PETRA, ZNAJ!

VIDIM TVOJ POGLED U SVAKOM DRUGOM BIĆU,

OBLACIMA, CVIJEĆU, VALOVIMA I LIŠĆU.

PRATIM TVOJE ZNAKOVE, NEISPRIČANU PRIČU,

NA DUGINIM BOJAMA, ROZIM ZORAMA ŠTO SVIĆU! PETRA!