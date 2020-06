U ČEMU JE TAJNA? Stavite kockicu leda na pljeskavicu i svjedočite čudu: Nećete vjerovati što će se dogoditi

Autor: dnevno.hr

Sočni hamburgeri mnogima su favorit kada je u pitanju omiljena hrana. No, ne zna svatko napraviti ukusan burger čiji je najvažniji sastojak dobra pljeskavica, koja je pravilno termički obrađena. Upravo za to poslužit će vam kockica leda, a usto je dobro staviti i malo maslaca na roštilj dok se meso prži jer to doprinosi sočnosti.

Kada pljeskavicu budete pekli, potrebno je koristiti samo pola roštilja. Stavite ugljen samo na jednu stranu roštilja i meso zagrijte s te strane, a drugu ostavite hladnu te na tu stranu odlažite meso.