Tučete djecu ‘samo po guzi’? Stižu kazne od kojih će vam pozliti

Autor: dnevno.hr

Ova odgojna metoda očito je sve nepoželjnija.

Posljednja istraživanja pokazuju kako djeca koja su kažnjavana udaranjem po guzi sa svojih 15 mjeseci imaju gori teperament te ponašanje kasnije u djetinjstvu te u tinejdžerskim godinama. Prema pisanju Daily Maila koji se referira na AMeričku pedijatrijsku akademiju, roditelji bi trebali pronaći zdraviji način da discipliniraju djecu. Fizičko kažnjavanje ne pridonosi boljoj discilini, već se može kasnije negativno odraziti na djecu. Slična poruka odnosi se i na uvrete te omalovažavanja djece.

I hrvatski stručnjaci slažu se s američkom pedijatrijskom akademijom, a zbog fizičkog kažnjavanja možete završiti i u zatvoru.

“Svako fizičko kažnjavanje djeteta, bez obzira misli li počinitelj da je to u odgojne svrhe, kažnjivo je. Prema nasem Kaznenom zakonu (KZ) i jedna pljuska djetetu povreda je djetetovih prava, a za to je kazneno djelo propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. No, u sudskoj praksi se roditeljima, ako je riječ o jednokratnom nasilju prema djetetu, ekscesu u ponašanju, najčesće izriču uvjetne osude. Ni naš zakon o osnovnom, ni o srednjem školstvu, ni KZ ne dopuštaju tjelesno kažnjavanje djece”, poručila je, sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda, Lana Peto Kujundzić, a prenosi Net.hr.