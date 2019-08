TKO SU MUŠKARCI KOJI NAJČEŠĆE PLAĆAJU PROSTITUTKE? Moglo bi vas iznenaditi

Autor: dnevno.hr

Nekome je plaćanje seksa sa ženama ispod časti, dok drugi to ne kriju, no tko su uopće muškarci koji najčešće plaćaju za seks? Posljednje studije pokazale su da prostitucija ne izumire te da su najčešći klijenti dama noći muškarci u dobi od 25 do 34 godine, koji su ujedno i poslovno uspješni.

Rezultati istraživanja pokazali su i da je u zadnjih pet godina 3,6 posto muškaraca koristilo usluge prostitutki, dok je svaki deveti muškarac to učinio barem jedanput u životu, a anonimno istraživanje u koje je bilo uključeno više od 6000 muškaraca otkrilo je kako su konzumenti usluga ovih dama poslovni ljudi, čime je zapravo skinuta stigma sa starijih i usamljenih muškaraca koji su smatrani najčešćim konzumentima usluga ovih dama.