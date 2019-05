TAJNA BIJELOG KARANFILA: Evo zašto se ovo cvijeće tradicionalno poklanja povodom Majčinog dana

Svake druge nedjelje u svibnju, u svijetu se obilježava Majčin dan – dan koji slavi majke i majčinstvo. Obilježavanje je u zapadnom svijetu započelo u 20. stoljeću, a kao idejna začetnica obilježavanja današnjeg dana smatra se Amerikanka Ann Reeves Jarvis, koja je 1865. godine organizirala Mothers Day Meetings gdje su majke mogle razmjenjivati ideje o aktualnim pitanjima.

Godine 1914., Američki kongres je drugu nedjelju u svibnju proglasio Majčinim danom i državnim blagdanom, a simbol i tradicionalno cvijeće koje se poklanja majkama je bijeli karanfil, omiljeni cvijet majke Anne Reeves.

Naime, nakon mise koja je bila upriličena nekoliko godina kasnije u znak sjećanja na njezinu pokojnu majku, svim je drugim majkama u crkvi poklonila bijele karanfile, te se od tog trenutka ovo cvijeće smatra tradicionalnim poklonom povodom današnjeg dana.

“Svrha majčinog dana jest probuditi uspavanu ljubav i zahvalnost prema ženama koje su nas rodile. Učiniti nas boljom djecom približavajući nas srcima naših dobrih majki. Dati majkama do znanja da ih cijenimo iako to baš ne pokazujemo često. Ako niste kod kuće, pišite majci, recite joj nekoliko lijepih riječi, pohvala i recite joj kako je volite.”, kazala je Anna Jarvis o inicijativi pokretanja Majčinog dana.

Ipak, osim cvijeća i poklona, našim je majkama na današnji dan važno dati do znanja samo jedno – koliko ih volimo i koliko poštujemo sve što su u životu za nas napravile. Stoga, ukoliko još niste, nemojte nikako zaboraviti svojim majkama danas uputiti lijepu riječ te im dati do znanja koliko vam je stalo do njih. Jedna je mama, ne zaboravite!