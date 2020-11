SVEKAR UHVATIO SEVERINU U PRELJUBU? Srbi gore: Odmah je obavijestio sina

Svakodnevno na vidjelo izlaze novi detalji romanse između Severine Kojić i mladog hrvatskog vinara Tomislava Voštinovića, pišu mediji u susjednoj Srbiji te kažu kako su od nekoliko izvora bliskih Severininom Svekru Draganu Kojićšu Kebi saznali da je on prvi razotkrio ‘snajkino neverstvo’. Kada je Keba došao do potvrde te informacije, on i njegova supruga Olja sve su ispričali sinu Igoru, a to se odvilo ljetos, kada je Severina bila u Hrvatskoj te joj dolazak u Beograd nije padao na pamet.

Otac Severininom muža i njegova supruga preko prijatelja iz Zagreba saznali su za njen navodni odnos s vinarom, nakon čega je Igor obavio razgovor s pjevačicom obznanivši joj spoznaje svojih roditelja, radi čega je među njima dvoje buknula velika svađa. Severina je, kako ističu ondašnji mediji, nakon nekoliko dana na društvenim mrežama napisala da su krivci za probleme u njihovom braku OIja i Keba.

“Pokrovitelji su Olja i Dragan. Molim te, izuzmi me iz ovog, pokrovitelji su Olja i Dragan”, napisala je tada ljutito pjevačica nakon što je Igor optužio njenog bivšeg partnera i medije da previše vode računa o njegovom braku. Kako tvrde nadalje u srpskim medijima Igor prvotno nije vjerovao svojim roditeljima, no onda se i sam uvjerio da mu je supruiga nevjerna pa je odlučio okončati svoj brak. U međuvremenu je Severina prestala pratiti sve članove Igorove obitelji na društvenim mrežama, uz to je pokupila svoje stvari i napustila Beograd.

Podsjetimo, Severinin PR tim, ali i mladi vinar ovih su dana demantirali medijske napise o njihovoj vezi, no po svemu sudeći srpski medije tim demantijima nisu uspjeli zaustaviti.