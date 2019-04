SVAKI DAN NESVJESNO KONZUMIRATE OVAJ OTROV: Nećete vjerovati o čemu se radi

Autor: dnevno.hr

Umjesto gaziranih, mnogi od nas nerijetko posežu za voćnim sokovima, no čini se da je to opcija o kojoj treba dobro promisliti jer nisu nimalo zdraviji. Naime, studija koju je proveo Cosumer Reports pokazala je kako 50 posto testiranih voćnih sokova sadrži teške metale poput olova, arsena i kadnija, a test je obuhvatio 45 različitih poznatih voćnih sokova. Analizi su podgledli i razni okusi koji se nude na tržišut od jabuke, do raznih mješavina, no podatak koji osobito zabrinjava jest da je riječ o pićima koja su među ostalim namjenjena djeci. Izloženost ovim toksinima kod djece može rezultirati poremećajima u ponašanju, nižem IQ-u, ali i problemima poput dijabetesa. Kod odraslih konzumacija ovakvih napitaka vodi do reproduktivnih, kognitivnih, ali i problema s kožom te pridnosi razvoju raka pluća i mjehura.