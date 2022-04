SUPERFIT BAKA JE ZVIJEZDA DRUŠTVENIH MREŽA: ‘Mlađi muškarci mole me za vezu, ali ja volim starije’

Autor: Dnevno.hr/T. Š

Andrea Sunshine je 53-godišnja bodibilderica iz Londona, baka dvoje unuka te influencerica koju na Instagramu prati više od sto tisuća pratitelja.

Njen mladolik izgled i zavidna figura ‘mamac’ su i za mlađe muškarce koji joj se često udvaraju putem društvenih mreža, no mnogi se razočaraju, jer Andrea voli starije, zbog čega su već propali brojni pozivi na spoj s ovom superfit bakom.

“Ne mogu biti licemjerna, privlačenje pažnje mladih momaka me pali, čini me ponosnom na svoju formu i djeluje prilično pozitivno za moj ego, čini da se osjećam dobro i osnaženo. No, od malih nogu me nikad nisu baš privlačili dečki, više su me zanimali zreli muškarci”, objasnila je za The Sun.

Kako je otkrila, ljubav prema fitnessu rodila se nakon razvoda. Tada je njeno slomljeno srce postalo pokretač velike životne promjene. Ubrzo je osjećaj tuge i jada zamijenio fitness koji joj je pomogao otkriti tko je ona sama.









Sada je njeno srce otvoreno za nekon novog, zanimljivog i strastvenog. Pritom, mladost nije u potpunosti isključena, a fitness trenerica otkriva što bi presudilo tome da se upusti u vezu s mlađim.

“Glavno je da ima kemije, ne radi se uvijek o godinama. Važno je da vam je ugodno s tom osobom. Po mom mišljenju, zreliji dečki više paze na ženske potrebe. Mladi su više zabrinuti za sebe, iako su većinu vremena svježiji i zgodniji!”, zaključila je Andrea.