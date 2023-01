STANKOVIĆ PRIZNAO PRED NARODOM: ‘Ja vjernik nisam!’ Jasno je iskazao svoj stav o moliteljima na Trgu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U nastavku emisije ”Nedjeljom u 2″, odnosno emisiji “Nedjeljom u 3”, voditelj i urednik Aleksandar Stanković ugostio je Jana Kerekeša te se ponovno dotakao molitelja na Trgu.

Stanković je pročitao pitanje gledatelja kojega je zanimali bi li Janu Kerekešu bilo smiješno da netko tako satirično govori o ga Gay Priedu i transrodnim skupinama.

“Pa mi progovaramo i o tome. Žao mi je da netko to shvaća preozbiljno i mislim da to stvarno ne treba shvaćati preozbiljno. Isto kao što ne treba stavljati tuđe riječi u tuđa usta. Odnosno, mislim da jednako kao i oni koji mole na trgovima. jednako kao oni koji mašu sa zastavama i govore vole li žene i muškarce, da jednako dobivaju previše pažnje i mislim da je to nepotrebno”, pojasnio je Kerekeš.





Stanković je pred kraj izniojJednu “osobnu primjedbu”, gdje se dotakao vlastite vjere, odnosno onoga što on nije i samim time molitelja na Trgu.

“Kada smo razgovarali uvodno o moliteljima na Trgu, ja sam si to nekako osobno protumačio kao ljude koji mene osobno ne dodiruju ničim. Ja vjernik nisam i to što oni tamo rade ne dotiče se mene. Eventualno bi me se doticalo da krše javni red i mir. Kako ne krše, to me se više manje niti ne tiče. Kako gledate na takvo stajalište je li ono zatvaranje očiju pred nekim puno većim stvarima koji se kriju iza toga ili što?”, upitao je Stanković Jana.

“Moje stajalište je potpuno isto, tako da meni ne smetaju uopće. Ali treba li tome pridavati toliko pažnje, slažem li se s klečanjima? Ja se ne slažem”, kazao je Jan.

