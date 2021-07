‘ŠTA JE S GLAVOM?!’ BARBARA KOLAR: ‘Nekako je normalno da muškarac ima vezu s dvije žene. Vršnjakinja je prisvojila dva, jednog nije mogla dati meni’

Autor: Dnevno

Popularna voditeljica Barbara Kolar u emisiji “Kod nas doma”, u rubrici Psihoterapije razbija brojne tabu teme sa psihoterapeutkinjom Natašom Barolin Belić. Jedna od ‘škakljivih’ tema koje su se dotakle je – ljubavna veza s dvojicom muškaraca.

Gledateljica koja se obratila za pomoć navodi kako ima 50 godina, te je u vezi s dva muškarca. Jedna veza traje 10 godina, a druga 2 godine. Jedan od muškaraca ju je zaprosio i sad ne zna što činiti. “Voli obojicu, jer njih dvojica čine jednog idealnog”, kazala je Kolar.

Ima li gledateljica problem sa strahom što će biti ako se sve sazna? Stručnjakinja pojašnjava kako to može biti razlog, a zatim je dodala i da joj je drago što je takvo pitanje postavila žena, a ne muškarac, jer to nije nešto što čujemo tako često. “Moguće da to taji jer ju je strah da će ostati bez obojice”, konstatirala je.

“Gospođo, ja Vam se divim…” obratila se Kolar gledateljici, te nastavila: “To treba pratiti kome si što rekao, kome si slagao, gdje si s kojim bio, pa da ne ispričaš krivu priču na krivom mjestu…bez ikakvih moraliziranja, ja mislim da ja to stvarno ne bih mogla”, zaključila je, a potom ustvrdila: “Nekako nam je normalno da muškarac ima vezu s dvije žene”, no pitanje je pristupaju li takvom odnosu žene drugačije od muškaraca.

Zašto žene, a zašto muškarci ulaze u preljubničke ili skrivene veze?

Zašto žene ulaze u preljubničke veze ili skrivene veze, Barolin Belić pojašnjava onime što su potvrdila i istraživanja. Navodi kako su kod žena prvi razlozi potreba za bliskošću i intimnošću, dok je kod muškaraca prvotno riječ o potrebi za seksualnom raznolikošću.

Ipak, u slučaju gledateljice ističe nešto jako bitno: “To je zaista teško i ako se taj trojac dogovori i ako svatko zna za svakog – u redu, nećemo moralizirati, svatko ima pravo živjeti kako hoće”. Pojasnila je potom kako problem leži u razini neiskrenosti koja se nakuplja duži niz godina, te je logično da se postavlja pitanje kako bi joj i jedan od muškaraca više mogao vjerovati kad bi za njenu laž doznao. To je kaže problem mnogih parova koji su kod Barolin Belić bili na terapiji. “To pitanje laži je ono što najviše iskoči van”, kazala je te dodala: “Možemo razumjeti da emocionalno i seksualno želi obojicu, i u redu kad bi se to znalo, bilo iskreno i otvoreno. Problem je skrivanje i laganje”; zaključila je.

Kolar je potom zaključila kako skrivanje i laganje zasigurno donosi neko uzbuđenje, a potom upitala: “Ponovno, bez moraliziranja, moram pitati: Što se događa ženi u glavi koja si priušti nešto takvo?”, a psihoterapeutkinja je bez ikakve osude odgovorila i pojasnila kako su istraživanja pokazala da skrivene ili preljubničke veze pobuđuju veći seksualni poticaj. Ljudi mogu više strasti iskusiti u skrivenim ili preljubničkim vezama, dodala je, a potom se dotakla srži ove nezavidne situacije: “Treba se zapitati koji nam je cilj u životu”.

Naime, psihoterapeutkinja navodi kako ni sama gledateljica možda prije određenog broja godina nije mogla ni sanjati da bi mogla biti u dva paralelna odnosa, da može voljeti obojicu, te dodaje kako postoji puno razloga koji nas uvuku u takav odnos. Kako bi sami sa sobom riješili cijelu situaciju, Barolin Belić navodi da moramo shvatiti što sami želimo i zašto smo se uopće upustili u takvu ‘avanturu’. Stoga, svakako nije naodmet potražiti i stručnu pomoć s kojom ćemo zajedno doći do odgovora i time si olakšati život.