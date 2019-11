SPAVATE U SOBI S OTVORENIM VRATIMA? Ugrožavate sigurnost! Evo zašto vas to može ubiti

Autor: dnevno.hr

Mnogi ljudi tijekom spavanja drže vrata od sobe otvorenima, a razlozi za to su višestruki.

Jedni to čine da bi bolje čuli djecu iz susjedne sobe, drugi kako bi temperatura bila ravnomjerna, ali otvorena vrata spavaće sobe mogu odlučivati o životu i smrti stav je to stručnjaka s američkog Instituta za istraživanje sigurnosti koji je došao do podataka da većina ljudi drži da je sigurnije spavati s otvorenim vratima, premda je istina posve suprotna.

Naime, kod zatvorenih vrata usporava se širenje plamena u slučaju požara, smanjuje se otvorni dim, i ujedno se snižava temperatura u sobi.

Zatvorena vrata mogu imati krucijalnu ulogu u spašavanju ljudskih života.