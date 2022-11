ŠOKIRAN SAZNANJEM: Josip iz ‘Ljubav je na selu’ ostao bez oca i majke, a onda se pojavila ona

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Mladog Josipa Tratnjaka, šira je javnosti mala prilike upoznati u showu “Ljubav je na selu” prije dvije godine, a njegova emotivna ispovijest o gubitku oca i majke rasplakala je mnoge pred malim ekranima.

Nakon showa Josip je zavolio djevojku, no u razgovoru za RTL je otkrio da ga je prevarila. “Ulovio sam ih na djelu”, ispričao je 23-godišnji Josip, pa dodao da i dalje vjeruje u ljubav, te kako je on tip muškarca koji nikada ne bi prevario.

“U Rovišću sam upoznao djevojku, prijateljicu koja mi je jako draga. Jako smo dobri i ona je uvijek uz mene, ali neću dalje ništa otkrivati. Ako nešto bude između nas, javit ću vam. Još sam mlad, stignem sve”, optimističan je Josip.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Josip Tratnjak (@josip.tratnjak)

Ipak, ono što je najveće iznenađenje u njegovom životu jest činjenica što je tek nedavno doznao da ima polusestru.

“Na TikToku mi se nedavno javila 26-godišnja žena i otkrila mi kako imamo istog oca. To je bio šok za mene! On mi ništa nije rekao. U kontaktu smo, želim saznati istinu, mislim da to zaslužujem. Otkrio sam neke stvari u životu, moji nisu bili iskreni prema meni” – ispričao je Josip koji je, premda još pod šokom i dojmom, zapravo sretan što uz brata i sestru ima još jednu blisku članicu obitelji.









Podsjetimo, Josip je otkrio da su mu roditelji preminuli zbog bolesti, zbog čega su mlađi brat, sestra i on ostali sami. “Nije bilo baš lako, ali morate krenuti dalje. Izabrati put i ići po tom putu”, ispričao je tijekom showa.