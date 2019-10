SMJESTA PROČITAJTE I PROVJERITE! Blic test otkriva istinu o vašem zdravlju

Autor: dnevno.hr

Kruti zglonovi, slaba pokretljivost, a vi niste ni u 40-tima? Umor, bolovi u cijelom tjednu? Vrlo vjerojatno stanje vašeg tijela ne odgovara vašim pravim godinama. Odvojite jednu minutu i pokušajte kroz ovaj jednostavan test otkriti pravu sliku vašeg organizma. Radi se o jednostavnoj fizičkoj vježbi prije koje se potrebno malo zagrijati, jer u suprotnom izbjeći ćete realnu sliku stanja. Stanite u uspravan položaj. Skupite noge i lagano se savijajte prema podu pokušavajući ga dosegnuti dlanovima. Važno je da su leđa i noge ispravljeni. U jednom trenutku primjetiti ćete da se više ne možete savijati. Ako vas bole leđa ili klecaju koljena, tu se zaustavite i zapamtite točku do koje ste došli, na kojj udaljenosti od poda su vaše ruke. Izravnajte se. Ako dlanove možete položiti na pod dok su vam noge i leđa ravni, a mišići opušteni imate od 20 do 25 godina, od 25 do 38 godina stari ste ako vrhovima prstiju dodirujete pod, dok su vam mišići opušteni, a koljena blago savijena. Od 38 do 50 godina imate ako ste prstima uspjeli dodirnuti gornji dio stopala u vrijeme dok su vam mišići napeti, a koljena blago savijena, a u ovom položaju iznimno va m je neugodno. Više od 50 godina imate ako dodirnete svoja stopala, bez da savijete boljena, a osjećate bolove u leđima i koljenima.