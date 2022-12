‘SIGURNO ME GLEDA ODOZGO I PONOSAN JE’! Našeg Luku preplavile emocije o djedu: ‘Nije bilo lako tada, počeo je rat, rakete su padale’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić središnja je našao se u novom Netlixovom dokumentarcu Captains, u kojem su predstavljene životne priče osam nogometnih lidera reprezentacija i njihov put do Svjetskog prvenstva u Kataru. U filmu su objavljene i dosad neviđene kapetanove snimke iz djetinjstva te brojni privatni detalji.

Dokumentarac je snimljen u produkciji Međunarodne nogometne federacije (FIFA), a u njemu je Luka podijelio detalje o svojem djetinjstvu i životu, a posebno je emotivan bio kada je govorio o djedu po kojemu je dobio ime.

“Djed me branio kad bih radio nepodovštine”

“Djed me branio kad bih radio neke nepodopštine prema mami i tati te me vodio svugdje. Išao sam s njim voditi životinje na ispašu. Imao sam bezbrižno djetinjstvo u kući dide i bake na Velebitu, uz koju me vežu lijepe uspomene. Did nije poživio dovoljno dugo da vidi barem djelić svega što sam postigao, ali siguran sam da me odozgo gleda i da je ponosan na mene”, ispričao je između ostaloga.





Djetinjstvo obilježeno ratom

Modrić je progovorio i o vrlo bolnim trenucima iz djetinjstva.

“Nije bilo lako tada, počeo je rat, uzbune, bombe, rakete su padale i na kraju smo završili u izbjegličkom hotelu. Ali kad pogledam slike iz djetinjstva, uvijek sam s loptom. To je bio moj izlaz od svega što se događalo oko nas. Sve je krenulo na betonu ispred hotela”, dodao je Modrić.