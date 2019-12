Severina vs. Lille: Jedna će popiti sve što se toči i ne toči, a druga miješa pića!

Autor: dnevno.hr

Često pjevamo neke pjesme, zapravo i ne znajući što pjevamo, odnosno o čemu pjevamo. Riječi same izlaze, ali zapravo ne razmišljamo o njima.

Naše brojne estradne zvijezde pokušavaju pratiti korak s mlađom populacijom, pa im tako i pjesme ‘moraju biti u trendu’. A što to drugo mladi vole, nego piti i ljubiti! Sudeći po riječima pjesama naših poznatih zvijezda Severine i Lidija Bačić uz alkohol i ljubav dolazi i velika patnja.

U njihovim pjesmama često piju, puše, vole muškarce ne vole muškarce, lako će bez njih, pate za njima, otet će muškarca drugoj, druga će oteti njima. Znate kako to ide.

Mi smo htjeli provjeriti koja u pjesmi više ‘popije’, odnosno čja pjesma izražava veću žensku patnju, ljutnu, srdžbu i bol kada se radi o ljubavi i mržnji.

Uzeli smo zato pjesmu Lidije Bačić ‘Solo’ i Severininu ‘Hazarder’. Ovaj put pobjedu je odnijela Severinina pjesma Hazarder.

Poslušajte pjesmu, pročitajte riječi i sve će vam biti jasno.

Lidija Bačić i pjesma Solo

Mozda mozda si ti za mene

ja mozda nisam za tebe

pazi na sebe

Pijem smijem se pa bi plak’o

sa mnom je tako svaku noc

zovem u pomoc

Ajde, digni level srece

da obiljezimo vecer

samo jako, jako

ili nikako

Ajde, prekid me ne boli

uvijek netko nekog voli

meni dobro bit ce

a on patit ce

Solo sam, solo sam ja

vide svi da solo sam, solo sam ja

udaram po picu, nove zore svicu

Solo sam, solo sam ja

ide mi jer solo sam, solo sam ja

mogu sve sto hocu i danju i nocu

Hajde

Ref.

Mi popit cemo sve ove noci

sto toci se i sto se ne toci

nasa ljubav uvijek k’o balon prsne

pukne i gotovo

al’ te tvoje usne, proklete usne

ma hocu te ponovo

Mozda mozda si ti za mene

ja mozda nisam za tebe

pazi na sebe

Devet

proslo je devet dana

krevet mi slaba strana sad

ne spavam, gori grad

Malo vatra, malo voda

malo kupi, malo proda

malo hoce, nece

sve mi uzet ce

Malo crvenoga ruza

uzmi sve sto zivot pruza

pamet stani kaze

al’ srce ne laze

Severina, Hazarder

Ja vozim ulicom suprotnog smjera

I hodam ivicom krova nebodera

Ti se kockaš i u ono što i nemaš

U tebi odavno hazarder pravi drema

Kažu da si kao Bog

Streptomicin za muški rod

Oko malog prsta vrtim gomilu mladića

Malo miješam datume, malo miješam pića

Pijem, pušim, ne spavam, nezdravo se hranim,

Ono što me ubija, to me živom pravi

Da, ja sam kraljica ruskoga ruleta

Da, ja sam mnogima Ahilova peta

Ti se kockaš i u ono što i nemaš

U tebi odavno hazarder pravi drema

Kažu da si kao Bog

Streptomicin za muški rod

Oko malog prsta vrtim gomilu mladića

Malo miješam datume, malo miješam pića

Pijem, pušim, ne spavam, nezdravo se hranim,

Ono što me ubija, to me živom pravi

U jednoj ruci čaša whiskeya sa ledom

I pališ stotu cigaretu ti za redom

Ti bi samo malo da se igraš

Sve što ljudi vide je da mrkli mrak si

U ovom gradu tebe zna baš svaki taxi

Takav život znala si da biraš

Oko malog prsta vrtim gomilu mladića

Malo miješam datume, malo miješam pića

Pijem, pušim, ne spavam, nezdravo se hranim,

Ono što me ubija, to me živom pravi