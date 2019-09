SEVERINA OTKRILA NAJINTIMNIJE DETALJE IZ SVOJEG ŽIVOTA! Jednim odgovorom Šprajcu opako ‘spustila’

Gostujući u RTL Direktu Zorana Šprajca popularna pjevačica Severina prisjetila se svojeg posljednjeg gostovanja u ovoj emisiji koje je istodobno bilo i emotivno i dramatično jer je tada vodila bitku za skrbništvo. Šprajc ju je upitao jesu li za nju stigli vedriji dani, a Severina je odgovorila potvrdno. ”Znaš kada je gotovo? Kada je završeno, a u mojem srcu je završeno. Pravda uvijek pobjedi na kraju, a bilo bi dobro da nekad pobjedi i na početku, no dobro”, objasnila je Severina. Prokomentirala je i glasine o svađi sa suprugom Igorom Kojićem, za kojega su srpski mediji pisali da ga je čak izbacila iz kuće uz opasku da financijski ne pridonosi njihovoj zajednici. ”Nažalost, sve ide iz istog izvora, čini mi se i istog džepa i nekako je odgovarati na plaćene oglase baš teško. Što ću? Tako mi je grah pao”, poručila je. Potom se dotakla i turneje koja počinje 16. studenog u njezinom rodnom Splitu. ”To je moj rodni grad, gdje sam ja postala ja, gdje jugo i buru nikad nisam osjećala kao da me šibaju, već su mi uvijek bili vjetar u leđa”, rekla je. Objasnila je i razloge zbog kojih se razišla s dugogodišnjim menadžerom Tomicom Petrovićem pa je voditelj upitao je li ona teška osoba za suradnju? ”A ti si prije RTL-a bio na Novoj tv, pa si bio na HTV-u”, odmjereno je Šprajcu odgovorila Severina, no ni on njoj nije ostao dužan pa je rekao da je on teška osoba pošto ima 120 kilograma. Seve je odgovorila kako je ona sa svojih 55 kilograma onda laka. ”Nekako mi se čini da je to normalan put. Uvijek nekako čovjek bira svoj put. Sad imam također super ekipu i nekako sve to ima normalan tijek”, završila je pjevačica.