SAKRIO ETIKETU, A ONDA JU PONIZIO: Lara iz ‘Života na vagi’ otkrila što joj je učinio bivši dečko

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Natjecatelji “Života na vagi” često su kroz sve sezone progovarali o okolini i načinu na koji se ista odnosila prema njima od najranijeg djetinjstva, no i ove sezone uspjeli su šokirati i rastužiti gledatelje nekim svojim priznanjima.

Jedna od takvih natjecatelja je i izazivačica, 19-godišnja Lara Peruško iz Pule, koja je u show ušla sa 122 kilograma, a uspjela je do sada spasti ispod 100, što je za nju ogroman uspjeh.

I ona se borila sa uvredama kroz cijeli život, a o jednom neugodnom periodu progovorila je u showu. Naime, iako je imala dečka, on joj je učinio nešto što nikako nije mogla ni zamisliti da bi mu palo napamet.





Danas bivi Larin dečko jednom joj je prilikom rekao: “Sakrio sam ti etiketu da ne vide koju veličinu nosiš”, citirala je Lara i poručila djevojkama da se klone takvih muškaraca koji će im ‘pojesti’ samopouzdanje.

“Želim se ponovno baviti sportom, izaći napokon navečer i odjenuti što hoću, biti opuštena i bez brige da će mi netko nešto dobaciti”, kazala je Lara koja se nakon razgovora s prijateljicom odlučila prijaviti u ‘Život na vagi’.

Lara je i kao dijete bila punašnija, a kilogrami su se počeli gomilati kada se prestala baviti triatlonom. “Najviše sam počela dobivati na težini sa 14 godina, tada sam došla do 105 kilograma! Počela sam ići kod privatnog trenera i u tri mjeseca uspjela skinuti 25 kilograma, ali kasnije sam se zaljubila pa sam sve to zanemarila i sve mi se vratilo. No sad sam sama sebi na prvome mjestu”, samouvjereno kaže mlada Istrijanka.

Kilograme je pokušavala i sama izgubiti pa je nakon vraćenih trideset počela ponovno vježbati s trenerom, ali je svako malo odustajala. “Svi su me motivirali. Sad mi je žao što nisam slušala mamu koja me neprestano motivirala i govorila mi da trebam biti aktivnija”, otkrila je Lara.