Rudan podijelila korisnu informaciju za onkološke bolesnike: ‘To bi trebao reći svaki liječnik’

Autor: T.Š.

U svibnju ove godine spisateljica Vedrana Rudan otkrila je kako vodi bitku s karcinomom, a nedavno je u svom tekstu otkrila kako je iza nje teška operacija, kao i da borba za život i dalje traje. Kao što najbolje znaju oni koji su oboljeli kao spisateljica ili bliske osobe oboljelih, za liječenje je potreban i novac, kojeg imamo najmanje kad smo bolesni i kada ne radimo. U takvim trenucima država bi trebala pomoći, no mnogi uopće niti ne znaju kakva prava imaju.

Nije znala ni Rudan, dok joj pomoć nije zatrebala, a svojim je pratiteljima i čitateljima otkrila kako je doznala da ima pravo na naknadu, kao i kakav je postupak kako bi oboljeli ostvarili ovo pravo.

“Nikad vam ne bi palo na pamet što me obradovalo”, započela je Rudan pa pojasnila kako se uputila u Centar za socijalni rad radi ostvarenja novčanog prava od 160 eura, što je kaže, gotovo pola njene mirovine.

“Saznala sam to slučajno”

“Imam pravo, iskoristila sam ga, ući u Centar za socijalni rad, ne, ne Centar za socijalnu skrb. U tom Centru predaš papire i kad prođe nekoliko mjeseci dobiješ lovu. Najmanje 160 eura, najviše 700 ali me ne držite za riječ”, pojasnila je Rudan.

“Super, super, super. Neka dobijem 160 eura, to mi je gotovo pola penzije, izvući ću nešto od ovog sranja od države, ni orala ni kopala. A onda sam se spustila na zemlju. Ej, nije da baš ne oreš i ne kopaš. Imaš rak, prošla si kroz pakao zračenja, iza tebe je jeziva operacija. Oreš, curo. Kopaš, curo”, piše Rudan no ističe kako smatra da bi takve informacije oboljeli trebati dobiti od svakog liječnika.

“Mene smeta što sam to saznala slučajno, to bi ti trebao reći svaki liječnik, nitko mi to nije rekao. Ljudi, ako rak ruje po vama a ovo vam je prvi glas, marš u Centar za socijalni rad”, poručila je Rudan u svom stilu oboljelima.

Prava onkoloških bolesnika

Inače, novčane naknade za onkološke bolesnike već su nekoliko puta bile predmet rasprave, često kada bi društvenim mrežama počele kružiti krive informacije, zbog čega se ovom temom bavio i Faktograf.









Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad pojasnili su tako kako je od 1. siječnja 2024. godine stupio na snagu nadležni Zakon o inkluzivnom dodatku. Njime je propisano da je inkluzivni dodatak novčana naknada namijenjena osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Inkluzivni dodatak objedinjuje u sebi pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu koja su bila u nadležnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad, pravo na doplatak za djecu na temelju oštećenja zdravlja, odnosno težeg ili teškog invaliditeta koje je bilo u nadležnosti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom koje je bilo u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

“Sukladno navedenom, osobe oboljele od karcinoma mogu podnijeti zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak. Zahtjev se podnosi Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad na čijem području osoba ima prebivalište”, navode, dodajući da su adrese i kontakti područnih ureda dostupni su na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Pet razina potpore, ovisno o težini invaliditeta

Pravo na inkluzivni dodatak razvrstano je u pet razina ovisno o težini invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Oštećenja mogu biti tjelesna, osjetilna, intelektualna, mentalna ili poremećaj autističnog spektra, a utvrđuje ih nalazom i mišljenjem tijelo vještačenja, odnosno Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osnovica na temelju koje se izračunava iznos inkluzivnog dodatka iznosi 120 eura, navodi Zavod za socijalni rad, a inkluzivni dodatak utvrđuje se prema određenoj razini potpore i iznosi:

1. 600 % osnovice za prvu razinu potpore

2. 400 % osnovice za drugu razinu potpore

3. 360 % osnovice za treću razinu potpore

4. 135 % osnovice za četvrtu razinu potpore

5. 115 % osnovice za petu razinu potpore.

Obrascu Zahtjeva za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, koji se može skinuti sa stranica Zavoda, potrebno je priložiti presliku medicinske dokumentacije kojom se objektiviziraju bolesna stanja (nalazi specijalističkih pregleda, otpusna pisma, povijesti bolesti i sl.). Potreban je i Barthelov indeks, odnosno obrazac koji govori o stupnju samostalnosti oboljeloga, ali samo kod osoba s tjelesnim oštećenjima. Osobe s oštećenjem vida i oštećenjem sluha ga, primjerice, ne prilažu. Potrebna je i preslika Nalaza i mišljenja prethodno provedenih vještačenja te potvrda banke, odnosno ovlaštenje ili suglasnost, o broju tekućeg računa u slučaju isplate na račun.

Ako se osnovica pomnoži s postotkom potpore ispada da inkluzivni dodatak može iznositi od 138 eura do 720 eura za onu najvišu razinu, što je više od 600 kuna navedenog u statusu. No, pod uvjetom da Hrvatski zavod za socijalni rad pozitivno odgovori na zahtjev i pacijentu odobri dodatak.

Jednokratna naknada

Što se tiče prava na jednokratnu naknadu, ono se priznaje samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

Pravo na jednokratnu naknadu može se priznati i u sljedećim slučajevima koje navodi Zavod:

1. radi nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće ako se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija

2. djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi polazniku srednje škole koji je korisnik prava na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi

3. korisniku smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno u drugu ustanovu ili

4. korisniku usluge smještaja ili organiziranog stanovanja u slučaju trenutačne potrebe koja ne može biti zadovoljena u okviru usluge smještaja ili organiziranog stanovanja.

Zahtjev se podnosi Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad na čijem području osoba ima prebivalište.

Zaključno, osobe oboljele od karcinoma imaju pravo podnijeti zahtjev za inkluzivnim dodatkom, a hoće li ga i dobiti odlučuje Hrvatski zavod za socijalni rad. Iznos odobrenog dodatka varira od 138 do 720 eura ovisno o utvrđenoj težini invaliditeta.