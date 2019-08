Razvedeni Hrvati otkrili: Ovih deset stvari trebalo je da napravimo dok smo još bili u braku!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Neki razvodi mogli su biti izbjegnuti da su parovi riješili probleme na vrijeme. Zadovoljna.hr pitala je razvedene Hrvate za čime najviše žale u svojim brakovima.

“Žao mi je što nisam bio iskreniji”

Kad sam upoznao svoju suprugu imao sam dobro plaćeni posao, izvrstan auto (na leasing), trendovsku odjeću i sva druga vanjska obilježja uspjeha. Nakon vjenčanja izgubio sam posao, a s njim i svoje samopouzdanje. Umjesto da joj priznam svoje strahove, koristio sam svaku priliku da se posvađam s njom, Ivan, 33 godine.

“Žao mi je što sam bio predobar prema punici”

Kad sam prvi put upoznao roditelje svoje djevojke, pokušavao sam se pokazati u najboljem svjetlu. Bio sam vrlo pristojan, brižan i pažljiv. Šutio sam kad je punica prigovarala svojoj kćeri, mislio sam da je to njihova stvar i da se ne bi trebao miješati. Pogriješio sam. Nakon što smo se oženili, punica je postala sve gora i gora. Ja sam i dalje šutio iz pristojnosti, a žena me počela optuživati da ju ne podržavam i da držim stranu njezine mame. Možda je i bolje da sam se riješio te obitelji, Stjepan, 35 godina.

“Žao mi je što nisam tražio pomoć.”

Moja najveća greška je što sam mislio da sve bračne probleme možemo riješiti sami. Da smo tražili stručnu pomoć možda bi danas još uvijek bio oženjen, Dario, 40 godina.

“Žao mi je što sam bio nesiguran u svoje seksualne vještine”

Nakon što je rodila našu drugu kćer, prestali smo imati seksualne odnose. Neko vrijeme smo šutjeli o tome, a onda joj je prekipjelo i suočila nas je s problemom. Odlučili smo ga rješiti i otvoreno pričati o svojim željama. Kad mi je priznala sve što joj nedostajalo u krevetu, postao sam jako nesiguran u svoje vještine. Nisam se mogao nositi s tim, Vjekoslav, 28 godina

“Žao mi je što nisam dao otkaz”

Tijekom cijeloga braka radio sam stresan posao koji me činio nesretnim. Nakon 12-satne šihte vraćao bi se kući umoran i razdražljiv. Isprva je imala veliko suosjećanje za mane. Dočekivala bi me s toplom večerom i omiljenim pićem. Bila je moje rame za plakanje. Nakon dvije godine priznala mi je da želi da dam otkaz i pronađem drugi posao jer me ovaj ubija. Sad mi je žao što je nisam poslušao, Tomislav, 29 godina.

“Žao mi je što sam slušao svoje prijatelje”

Nakon svake trzavice sa ženom odlazio sam se “ispuhati” u lokalnoj birtiji. Prijatelji su me uvjeravali da je to normalno. Govorili su mi da joj ne dopustim da mi prigovara i šefuje. Danas mi je jasno da je željela razgovarati i sa mnom, a ja sam je odbijao. Već smo tri godine razvedeni, Andrija, 36 godina

“Žao mi je što smo kupovali toliko besmislenih stvari”

Nije mi žao što sam razveden. S time bi se složila i moja bivša supruga. Jednostavno nismo bili jedno za drugo. Ipak, žalim što smo u braku kupovali toliko besmislenih stvari – od odjeća do najnovijih gadgeta. Kad sam iselio trebali su nam tjedni da razvrstamo i podijelimo imovinu, Marko, 30 godina

“Žao mi je što sam imao profile na društvenim mrežama”

Da se nisam uspoređivao s lažnim slikama savršenih brakova na društvenim mrežama, možda bih još bio u braku. Mislio sam da svi imaju bolji brak od mene samo zato što su me sa svih strana bomardirale slike savršenih odmora, proslava rođendana, dočeka Novih godina… tek sad poslije shvatio da ono što ljudi objavljuju na Facebooku i Instagramu nema puno veze sa stvarnošću, Igor, 27 godina.

“Žao mi je što nisam bio spreman za djecu”

Rekla mi je da želi imati djecu. I ja sam to želio, ali ne u dvadesetim godinama. Želio sam da se prvo zajedno zabavljamo, putujemo i otkrivamo svijet. Nisam bio spreman na očinstvo tako rano. Danas mi je žao zbog toga, Pavle, 31 godina

“Žao mi je što sam bio posesivan”

Oženili smo se mladi. Mladost je jedino objašnjenje za moju posesivnost. Bio sam ljubomoran na svaku osobu kojoj je posvećivala pažnju, ma ne samo muškarce, već i prijateljice, malu djecu, čak i kućne ljubimce. Nije ni čudo što me ostavila, Luka, 32 godine