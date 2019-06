PRVA POMOĆ: Evo kako liječiti ubod ježinaca, otrovnih riba i opekline meduza

Autor: L.A.

Ljeto je vrijeme za odmor i bezbrižno uživanje na kakvoj lijepoj lokaciji. Posljednja stvar koju želite jest ozlijediti se.

Dok plivate u moru ili ronite, imajte na umu da u našem Jadranu žive i ribe otrovnice s otrovnim bodljama, a na morskom dnu ježevi, čiji ostaci bodlji u tijelu mogu biti jako bolni. Nakon ugriza i uboda morskih životinja može doći do otrovanja toksinima morskih životinja ili do lokalne infekcije kože. Stoga vam donosimo savjete što učiniti kad se ubodete na ježinca ili vas opeče meduza ili pak ako dotaknete kakvu otrovnu ribu.

Ubod ježinca

Često tijekom ljetovanja prilikom kupanja, hodanja po plićacima i sportskim aktivnostima u vodi dolazi do uboda ježinca. Ako vam se to dogodi, najbolje je bodlju izvaditi kako bi se spriječila bol ili infekcija. No treba biti oprezan. Bodlje lako pucaju pa je najbolje da vam to učini netko drugi, pogotovo ako je ubod na teško dostupnom mjestu.

Prije vađenja bodlje stopalo je poželjno namočiti u octu ili toploj vodi kako bi koža omekšala i dezifincirati ubodno mjesto alkoholom ili sredstvom za dezinfekciju kože. Nakon toga pincetom izvucite bodlju. Ubodno mjesto namažite lokalnim antiseptikom i po potrebi prekrijte flasterom kako ne bi došlo do infekcije. U sprečavanju infekcije pomaže i takozvana crna mast amonijeva sulfogirodalata.

Ako ponovno vađenje bodlje ne možete sami izvesti ili ako je zahvaćeno dublje tkivo, obratite se liječniku.

Ubodi ježinaca mogu se spriječiti tako da se izbjegavaju mjesta za kupanje na kojima se nalaze, a možete nositi papuče ili sandale za kupanje.

Opeklina morske meduze i vlasulje

Na mjestu kontakta kože i kraka žarnice meduze obično nastaje dermatitis u vidu crvenila, eritema i mjehurića te je praćeno pečenjem ili umjerenom i jakom boli. U tom slučaju najbolje je odmah izaći iz mora i bolno mjesto isprati morskom vodom da se odstrane preostale žarnice. Nikako nemojte koristiti pitku vodu jer ona ima suprotan učinak i povećava bol.

Kako biste dodatno ublažili bol, na to mjesto stavite led i alkoholni oblog. Uz ove narodne pripravke stavlja se mast, anestetik, kortikosteroid, antihistamin.

Neugodnu bol izaziva i opeklina od vlasulje koje mogu biti različitih boja i veličina te su obično pričvršćene na stijenu ili pijesak, same ili u grupi. U opasnosti su svi kupači, a napose nudisti kod kojih su zabilježene bolne opekline genitalnog područja zbog nepažljivoga sjedanja na stijene s vlasuljama.

U lovkama punim mjehurastih tvorbi nalazi se otrov, a pri dodiru s vlasuljom osjeti se ubod, žalac, koji u osnovi ne boli ili malo boli. Nakon nekoliko minuta na mjestu uboda pojavljuju se crvenoružičasti krugovi koji obično nestaju u rokou od 24 sata, dok se u težim slučajevima pojavljuju mjehuri, nekroza i stvaranje ožiljka.

Kada je zahvaćeno veće područje, pogotovo kod djece, pojavljuje se mišićna bol, povraćanje, nesvjestica praćena povišenom temperaturom, no to su srećom ipak rijetki slučajevi. Kao i kod meduza, prva se pomoć odnosi na ispiranje morskom vodom i obloge s alkoholom ili kvasinom.

Ubod otrovne ribe – morskog pauka

U našem Jadranu najotrovnija riba je morski pauk, poznat među lokalnim stanovništvom kao ranj, ranjan ili taranta. Nakon uboda javlja se jaka bol koja u roku od tridesetak minuta postaje nepodnošljiva. Bol se javlja na mjestu uboda, a zatim se širi duž cijele ruke ili noge (koji su najčešće mjesto uboda), praćena je otokom cijelog uda i regionalnim otokom limfnih čvorova. Ubodna rana obično dosta krvari, a mjesto uboda najprije pobijeli, a kasnije pocrveni i poplavi.

Simptomi trovanja najčešće su samo lokalni, no ponekad se javljaju i opći simptomi u vidu pojačanog znojenja, slabosti, vrtoglavice, mučnine i povraćanja. Česte su sekundarne bakterijske infekcije. Smrtni slučajevi su rijetki, kao i gubitak svijesti zbog nepravilnog rada srca.

Odmah nakon uboda treba izvaditi zaostale dijelove otrovnog aparata, a prva pomoć temelji se na činjenici da su riblji otrovi izrazito osjetljivi na djelovanje povišene temperature. Ozlijeđeni dio uronite u vruću vodu (50-60 °C) koliko već možete podnijeti a da ne dođe do opeklina, od 30 do 90 minuta. Najbolje je postupno dodavati sve topliju vodu. Ako niste sigurni što trebate učiniti, najbolje je potražiti pomoć liječnika.