PRODALI SE POLITICI? PRLJAVCI ZBOG KOLINDE NA METI KRITIČARA! Stigao genijalan odgovor

Legendarni momci iz Prljavog kazališta prošli vikend održali su spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni na kojoj se među 40 tisuća posjetitelja našla i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je uoči koncerta Prljavce odlikovala Poveljom Republike Hrvatske. Neki kritičari optužili su ih stoga da su sebe i rock and roll prodali politici, a na te prozivke odgovorio je u razgovoru za Jutarnji član benda Tihomir Fileš.

“Možeš misliti! ‘Prodali’ smo ga isto kao što ga je ‘prodao’ i Mick Jagger koji je prije 15 godina postao sir Mick, prodali smo ga kao i ‘Kraljičini vitezovi’ Paul McCartney ili Bono Vox. To su besmislice! Mi smo ponosni na ovo priznanje, ono je dokaz svim klincima koji danas sviraju po garažama da njihova ljubav prema rock and rollu nije niškoristi, kako su nama prije četrdeset godina naši starci govorili. Ovo priznanje je dokaz da rock and roll u Hrvatskoj nije samo hobi”, rekao je Fileš.