PRINC WILLIAM NAVUKAO BIJES SVIJETA: Spominju mu pretke pa čak i Jugoslaviju

Nakon što je šokirao svijet svojom izjavom da je krvoproliće u Ukrajini ‘strano’ za Europu za razliku od sukoba u Africi i Aziji, princ William našao se na udaru brojnih kritika na društvenim mrežama. Nazivaju ga rasistom, ali i podsjećaju na povijest.

Princ William je rekao da je krvoproliće u Ukrajini “strano” za Europu za razliku od sukoba u Africi i Aziji, piše Independent. Kako ruska invazija na Ukrajinu ulazi u treći tjedan, vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea susreli su se s volonterima u Ukrajinskom kulturnom centru u Londonu, tamo su volonteri punili kamione kako bi Ukrajini poslali humanitarnu pomoć.

“Vrlo je strano vidjeti ovo u Europi. Svi vas podupiremo. Osjećam se tako beskorisno”, rekao je William u razgovoru s volonterima u Ukrajinskom kulturnom centru u Londonu, gdje su volonteri punili kamione humanitarne pomoći za Ukrajinu. Dodao je i da želi učiniti više da pomogne ukrajinskom narodu.

Odvjetnik za ljudska prava Qasim Rashid na Twitteru je i sam komentirao prinčevu izjavu. Zapitao se kako je moguće da netko s tisućljetnom povijesti kolonijalizma, kao im između ostalog, najkrvavijim ratovima u povijesti, može dati takvu izjavu.

How do you have a 1000 year history of colonialism, a literal 100 year war, launch 2 World Wars, allow multiple genocides, & bomb a dozen nations since 9/11 alone—yet make this type of a statement.🤔 pic.twitter.com/eIOJiFmkma

Prince William says conflict is “very alien” to Europe, unlike Asia & Africa.😐

“Europa je doživjela neke od najkrvavijih sukoba u posljednja dva stoljeća – Balkan, Jugoslavija, Njemačka i Kosovo da spomenemo samo neke. Ali naravno, normalizirajmo rat i smrt u Africi i Aziji”, napisao je twiteraš, prenosi net.hr, a drugi je dodao: “Dakle, nakon što su vaši preci, prinče Williame, krali, kolonizirali, izazivali genocid, u tolikim zemljama, odlučili ste dati ovu izjavu. Vaša zemlja je izgrađena na ratovima. To je doslovno vaša povijest.”

So after your ancestors Prince William, stole, colonized, caused genocide, on so many lands. You decided to make this statement. Your country was built on wars. Its literally your history.

I wouldnt mind all the Caribbean countries just cancel your trip. https://t.co/0ojPd1gMpg

