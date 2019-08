PREHRAMBENE NAVIKE HRVATSKIH POLITIČARA! Što obožava Kolinda i o čemu je ovisan Plenković?

Salata predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović čiju je izradu prezentirala za Gloriju već danima intrigira hrvatsku javnost, a osim što je prikazala kako radi salatu, predsjednca je otkrila kako je iz prehrane u potpunosti izbacila šećer i bijeli kruh. Uz to, pije samo vodu, a na popisu napitaka koje ne unosi u sebe nalaze se kava i crno vino.

Osim toga, saznali smo i kako predsjednica u svojem hladnjaku uvijek ima avokadu, a prehranu bazira na malo maslaca i maslinovom ulju.

Nije, međutim, predsjednica jedina koja pazi na liniju, nedavno smo saznali kako i premijer Andrej Plenković unazad nekoliko mjeseci pazi na prehranu radi čega je izgubio 17 kilograma. Predsjednik Vlade iz prehrane je izbacio omiljene čokolade i Coca Colu, o kojima je bio gotovo ovisan, a umjesto slatkiša sada konzumira sezonsko voće.

Plenković navodno više ne poseže niti za večerom, a na meniju mu se tek iznimno nađu omiljeni ćevapi. A ako netko među političarima pazi na to što jede, i to silom prilika tada je to Zoran Milanović, aktualni predsjednički kandidat u braku je sa Sanjom Musić Milanović koja strogo pazi na prehranu, jer joj je to u opisu posla.

U Milanovićevoj kući, rekla je njegova supruga jedne prigode ništa od hrane s ne baca, a dok onda doma pomno pazi na prehranu svoje obitelji Milanović je taj koji ipak povremeno voli zaći po restoranima, jedan od omiljenih mu je zagrebački Tač poznato po istarskoj i kontinentalnoj kuhinji, gdje rado konzumira riblje obroke.