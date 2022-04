POZNATI GLAS ETERA TRAŽI POSAO: ‘Jedna od jačih zapreka su moje godine i trenutni zdravstveni karton’

Poznati radijski voditelj Trpimir Vicko Vicković na svom je Instagram profilu objavio poduži status u kojemu je otkrio da je u potrazi sa novim poslovnim mogućnostima. U objavi je razočarano komentirao razloge zašto nije ”prvi izbor poslodavca”. Njegovi pratitelji bili su puni razumijevanja te su mu pružili veliku podršku.

“Slobodno? Ovo je ionako moj prostor pa ga mogu iskoristiti kako ja hoću. Dakle, u fazi sam traženja novih poslovnih mogućnosti. Savjetuju me da ponovo otvorim firmu ili obrt i počnem svoj biznis. Znam da nije lako, no što više se nudim na tržištu rada, to me više iznenađuje da ne mogu biti prvim izborom poslodavcima”, započeo je Vicko.

Potom je uslijedio ”kratak” CV svega što je radio posljednji tridesetak godina.

“Nakon 30 godina u medijima i specijalizacije za određena područja rada, nakon izuzetnog broja zadovoljnih klijenata i opipljivih rezultata, jedna od jačih zapreka su moje godine i trenutni zdravstveni karton. Samo da se zna, smislio sam i napisao ( copywriter i režiser) pa onda i izveo kao spiker ili producent preko 2000 radijskih reklama i jinglova, stotinjak tv reklama, korporativnih filmova, osmislio i vodio više stotina poslovnih događanja po narudžbi klijenta, bio zaštitno lice jednog brenda, pisao blogove i bio influencer prije pojave masovnih društvenih mreža, osmišljavao i vodio intervjue od slučajnih prolaznika do Predsjednika države, no nikada se nisam hvalio s tim i na žalost dokumentirao kao dokaz. Mislio sam si kako je sam čin i ostvarenje mojih zamisli dovoljno. E, nije. Nema veze. Idemo dalje. Prošlo svršeno vrijeme”, zaključio je voditelj.

Ipak, Vicko ne odustaje, a i zahvalio se svima koju su mu u prošlosti dali poslovnu šansu.

“Sutra je novi dan. U nove radne pobjede. Uskoro objava u javnosti. Hvala na pažnji.

E, da. Hvala svima koji su u prošlosti mi dali šansu da budem dijelom njihovog posla i nisu požalili, iskreno, ponekad baš i nisam bio razumljiv svima na prvu, no znam da nikome nisam nanio štetu nego isključivo uspjeh i novac. Budućnost će biti još bolja”, poručio je.