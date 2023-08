Požalila se na svog supruga na društvenoj mreži, reagirale stotine zgroženih žena: ‘Kako te nije sram?’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Svaka osoba ima svoje vrijednosti, ciljeve i prioritete. Ono što je važno za jednu osobu može biti manje važno za drugu. Osuđivanje drugih na temelju vlastitih perspektiva može biti vrlo neugodno. U Facebook grupi namijenjenoj majkama, jedna se žena požalila na svog supruga nakon što joj je rekao da treba početi raditi. Zatražila je savjet drugih žena, no umjesto podrške naišla je na osudu većine članica grupe Mamime tajne anonimne i javne. Mnoge žene zaključile su da je spomenuta žena neradnik i lijena te kako nije u redu da ‘živi na muževoj grbači’ jer je danas vrlo teško da žene budu domaćice posvećene kućanstvu i djeci, odnosno da samo jedan član kućanstva donosi plaću, osim ako ona nije dovoljno visoka da pokriva sve troškove obitelji.

“Kako bi vi reagirale odnosno što bi napravile da vas partner/muž prisiljava da idete radit? Naime, mi smo u braku od 2017! Ja sam radila nešto sitno do 2019. i od tad sam doma nezaposlena. Dakle, on jedini radi svo to vrijeme! U međuvremenu, 2021. smo dobili sina i ja sam kao nezaposlena doma s njim /nismo ga slali u vrtić jer nema potrebe za istim jer ja i tako ne radim! Uglavnom, ja ne želim ići raditi nego želim bar još dvije godine tj do četvrte sinove godine biti doma s njim, a onda ga poslati u vrtić i krenuti tražiti posao! Problem je sad u tom što mi muž govori nek budem sigurna da ću već iduću jesen ja ići raditi, a mali u vrtić! Ja to stvarno ne želim i rekla sam mu to otvoreno, no on ne popušta! Što da radim? Ima li tko savjet? Treba ga jedna mama u grču! Hvala vam puno”, napisala je nesretna žena koja ne želi ići raditi već biti sa svojim sinom do njegove četvrte godine.

“Svaka žena mora raditi, a sad se zamislite da se kojim slučajem razvedete i vi ostanete sami bez novca bez ičega, idi radit lijepo je malo otići od kuće u novu sredinu, nove ljude… Sačuvaj Bože da bi pomogla mužu malo oko prihoda. Malo ste prerazmaženi, meni bi već odavno radili”,”Najlakše bit danas na grbači mužu ili roditeljima! Strogo sam protiv toga!”,





“Kad vidim kako pojedine žene razmišljaju zlo mi je. Znaš, rodila sam i eto izgovor da ne radiš narednih 20 god. Strašno! A kad bude trebalo u penziju eeee prc malo”, “Ja vas žene ne razumijem. Kako možete toliko ovisit o nekome? Kako vam se da, da svaki cent moraš tražit.Volim i ja svoju djecu i najmlađe nema još četiri godine ali, volim ući u dućan i provući svoju karticu. Oduvijek se divim ženama koje hoće biti doma i ne raditi ništa. Kako ti se da bit stalno u četiri zida?! Daj se saberi. Počni raditi radi sebe same, a ne da muža moraš tražiti za uloške”, “Svaka normalna i zrela osoba treba zarađivati za život u skladu sa svojim znanjem, obrazovanjem i sposobnostima. Sjediti doma, ništa ne raditi i parazitirati mi je najgora opcija, ne bih to mogla, zatupila bih a također ne bih podnijela da mi netko prigovara”, “O žito ti jbm…Ja bi izludjela biti doma”, “Čuj to…neće..Nadam se da si svjesna koliko si lijena i sebična…”

“Daj odi delaj…,” , “Gospođetina ne bi radila…”, “Ja da sam na mjestu vašeg muža ja bi se istog trena od vas razvela! Vi ste toliko lijeni da to nema! Kako vas sram nije tako nešto izjaviti i kako vam nije žao muža koji sam radi kao konj”, “Sigurno vas muž ne tjera bez razloga da radite. Mene bi bilo sram sjediti kući kad već mogu raditi”, sano su neki od stotina komentara, uglavnom kritika, upućenih nesretnoj ženi.