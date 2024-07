Potresno svjedočanstvo Hrvata: ‘Imao sam pet godina, plakao sam, stara ga nije mogla unijeti u kuću’

Autor: T.Š.

U svojim srcima, mnogi nose teret i bol koji donosi život s alkoholičarima. Posljedice alkoholizma nisu samo tjelesne, već duboko prožimaju i duhovnu te emocionalnu sferu života onih u ovisnikovoj blizini.

Mučna svjedočanstva, koja izranjaju iz tame ovisnosti, o životu s alkoholičarima Hrvati su podijelili su na popularnom Redditu, a javili su se i ovisnici te liječeni alkoholičari. Iako je tema pokrenuta pitanje koji je najgori dio u odnosu s alkoholičarem, mnogi su osjetili potrebu opisati gotovo cijeli svoj život s alkoholičarem.

“Teška robija”, komentar je koji se često može vidjeti pa su tako život s alkoholičarem opisali i reditovci. “Što se kada dođu k sebi nakon nekog ispada zaista znaju osjećati krivo i ispričavati, a ti im povjeruješ i oprostiš”, glasio je jedan odgovor na pitanje što je najgore u odnosu s alkoholičarem.

“Teško je sad izdvojiti jednu stvar, ali mislim da je uvijek zajednički nazivnik alkohol je na prvom mjestu, čak i ispred obitelji, posla i vlastitog komfora i zdravlja. Mužu je otac alkos te je doslovno svaki tjedan novo s*anje s njim. Uz to je kronični bolesnik, kojemu je odbijena terapija zbog alkoholizma, te malo stvari može sam. Žena i drugi sin ga voze i dovoze na posao, jer ne može hodati 15 minuta do posla, a ima oduzetu vozačku. Tamo je već dobio opomenu pred otkaz, jer je više puta spavao na poslu. Ne želi nigdje ići, ako negdje mora, to je onda natjerivanje i doslovno povlačenje za rukav. Ne možeš normalno pričati s njim, čim je u krivu odmah se duri i viče. Prošli tjedan ga je muž morao voziti doma za vrijeme radnog vremena, jer su ga istjerali iz birtije koliko se napio, i onda je još pao pred ulazom. Doslovno su ga nosili u zgradu. Pomoć ne želi. Svi su se već pomirili sa situacijom i realno čekaju da umre, oplakat će ga, ali poslije će im životi biti bolji i lakši”, opisala je jedna žena situaciju sa suprugovim ocem.

“Kaj imati alkoholičara u obitelji, on ne samo uništava svoj život već cijelu obitelj. Traume ostaju doživotno, neke možeš riješiti, ali neke ostanu s tobom do kraja života. Razvijaju se mnogi mehanizami za preživjeti s takvom osobom, mnogi će biti ne tako idealni (izbjegavanje konfrontacije, traženje konfrontacije, življenje u svom svijetu van toga dok ignoriraš stvarnost, omogućavanje takvog ponašanja itd.). Djeca alkoholičara imaju extra težak put jer osim kaj možda na početku ne razumiju kaj se zbiva brzo postaju drugi skrbnici za braće, sestre i na kraju tog roditelja te život bude podređen takvom životu”, smatra jedan reditovac.

“Pokojni otac mi je bio alkoholičar. Kad sam bila mala, više puta ga je mama trebala tražit naokolo jer nije znala gdje je. Nositi do kreveta i tako… Brak im se raspao zbog alkohola”, “Tata nije nikad bio doma, samo posao i birtija. Sjećam se smrada kad bi došao doma. Baš lijepa sjećanja na djetinjstvo”, “Kad te isprebija, vrijeđa, omalovažava i tretira ko smeće jer su mu svi drugi krivi za loš život”, “Agresivnost, tvrdoglavost, negiranje problema i opće zdravstveno stanje. Što je osoba starija to se lagano popis okreće u nazad”, “Mama mi je funkcionalni alkoholičar i najgori dio je da nikada ne smatra svoju ovisnost dovoljno lošom da nešto učini povodom toga. Toliko je neugodnih, ružnih i traumatičnih situacija iz toga proizašlo ali jednostavno alkohola se neće odreći. Dvije različite osobnosti su kada je trijezna i kada je pijana i nikada ne mogu sa sigurnošću znati koju ću verziju dobiti. Doduše sada sam se odselila pa je lakše ali opet”, “To što ostanu neke traume. Stari je bio cuger. Ne kronični alkoholičar ali više cuger onako. Nije on pio svaki dan ali on ne popije čašu vina i to je to. On se našvajsa da ne može niz stepenice. Imao sam nekih pet godina pa pamtim da sam ispred kuće plakao jer ga stara nije mogla unijeti u kuću po stepenicama koliko je bio pijan. Vani je ležao na podu na verandi jer se nije moga dići.. Pamtim svađe i to između njih…”nizala su se svjedočanstva.

“To što se prijetio mojoj mami da će nas sve poubijati granatom. Thanks, dad. Mom 13 godišnjem mozgu je to baš super sjelo”, “Kad ga nema”, “Najgori je život s alkosom”, “Kad ti je brat doma sa ženom a ona te zove da ga smiriš, ti nećeš jer ti je pun ku*ac njega i ovakvih scena. Onda saznaš da su dolazili specijalci po njega, jer joj je prijetio da će bacit bombu ali pošto su protuprovalna vrata morali su doći i vatrogasci…uz to ima kćer koja je vidjela i doživjela ne samo to nego i druge stvari…”, nastavila su se nizati svjedočanstva, koja su vrlo surovo opisala kako izgleda život s ovisnikom o alkoholu i kakve traume ostavlja na čitavu obitelj, prijatelje i zajednicu.









Nažalost, Hrvatska je jedna od zemalja koja ima visoku konzumaciju alkoholnih pića jer u našem društvu pijenje alkoholnih pića je ugrađeno u običaje, te je velika nekritičnost prema njegovoj konzumaciji, a sve veći broj mladih ljudi konzumira alkoholna pića, dok prva konzumacija počinje već u osnovnoj školi.









Pijenje alkoholnih pića rizični je čimbenik za nastanak brojnih kroničnih bolesti te je povezana sa nastankom nekih malignih bolesti koje su porastu, kao što su karcinom dojke, jetre, debelog crijeva, želuca, gušterače, jednjaka, ističu u HZJZ-u.