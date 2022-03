POTRESNE RIJEČI ĆIRE BLAŽEVIĆA: ‘Stari čovjek kao što sam ja jako brzo zaplače. Molim vas da me poštedite te teme’

Autor: T. Š.

Jednoj od najomiljenijih voditeljica s ovih prostora, Ani Miščević, u ‘Gostionici’, rubrici emisije “Una, due, tre” Una TV , nove televizije koja je nedavno počela s emitiranjem, legendarni nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević progovorio je o svom trenutnom stanju, osjećajima s kojima se bori i najvažnijoj osobi u njegovom životu.

“Lagao bih kad bih rekao da sam optimist. Nisam optimist jer je ovo treći put da se taj rak sa mnom zabavlja. Dvaput sam ga pobijedio, ali način na koji se sada ponaša je zabrinjavajuć tako da sam se pomirio sa svime, samo ne s bolovima”, ispričao je Ani Miščević.

Jedna želja, jedna molba

Kaže da mu je već vrijeme, jer ima 87 godina, ali ima jednu želju i jednu molbu.

“Vrijeme mi je, 87 mi je godina, samo da mi je lijepo umrijeti. Znam da i liječnici znaju da mi je stanje jako teško. Rak se prošetao po kostima, čak i u koljeno je otišao.

Zamolio bi sve one koji me vole i koje ja volim da ne žale puno za mnom jer sam ja ispunio svoj život. Idem čiste savjesti. Nikad nikog nisam povrijedio, zlo napravio. Život je jedna prekrasna akrobacija u kojoj trebate znati profitirati. Jako sam ponosan na sebe što sam tako realan, objektivan jer kad pogledam iza sebe, svi moji prijatelji, kolege…svi su već davno umrli. Pa kako bih ja mogao imati tu privilegiju da ostanem dugo iza njih”, kazao je Ćiro.

Ani je rekao da se pomirio s onime što mu sudbina nosi. Ujutro kad se probudi zahvali se Bogu što se probudio, a jedini mu je strah hoće li moći hodati.

Životni uzor

Upitan koga najviše voli, kazao je da je to njegova pokojna majka, no o njoj teško govori. Otkriva da se s njom uvijek ‘konzultira’ o bitnim pitanjima, a na koji način, to nije mogao objasniti.

“Stari čovjek kao što sam ja jako brzo zaplače. Tako da molim vas da me poštedite te teme. To je moj životni uzor. Ona mi je dala temelje neophodne za ljubav prema drugima”, emotivan je bio Ćiro.

“Ja znam situaciju. Ja sam na odlasku. Tu nema nikakve dvojbe. Borim se ja i dalje. Borit ću se do zadnje kapi krvi što kažu partizani”, zaključio je.

