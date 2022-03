‘POSTOJI VEĆI RIZIK OD UZIMANJA JODA NEGO OD RADIJACIJE’ Domaćoj glumici ljekarna odbila prodati traženu robu

Autor: T. Š.

Domaća glumica Petra Kurtela otkrila je svojim pratiteljima na društvenoj mreži situaciju koju je doživjelja u jednoj ljekarni nakon što je pokušala kupiti toliko traženi jod. No, to nije jedino što je opisala pratiteljima. Naime, glumica se za ozbiljno željela pripremiti na mogućnost izbijanja rata na našem području, jer kaže, voli biti spremna, koliko može, no u brojnim porukama koje je primila nakon obraćanja, našao se pratitelj koji ju je optužio za širenje panike.

“Ja sam sinoć sanjala da sam aktivni sudionik u ratu i da pucam. Uglavnom, jutros sam otišla kupiti jod, došla sam i rekla: ‘Dobar dan, ja bih vas molila onaj jod koji svi kupuju pa evo i meni treba dok ne dođe do nestašice, kako je bila nestašica s maskama’. No rekli su mi kako se jod dobiva na recept pa eto da vam uštedim vrijeme”, započela je Kurtela.

“Pa ja imam 39 godina, što ću ja”

Objasnila je da joj je farmaceutkinja pojasnila i da osobe starije od 40 godina ne bi trebale uzimati jod jer postoji veći rizik od uzimanja joda nego od radijacije.

“Ja sam pomislila: ‘Pa ja imam 39 godina, što ću ja’. Tako da, eto, ja volim biti spremna i stvari rješavati odmah”, napisala je Kurtela koja je otkrila i da je dala izvaditi žurnu putovnicu svom sinu, u slučaju da mora napustiti zemlju.

“Isto tako, otišla sam Relji izvaditi putovnicu, čisto da budem potpuno slobodna i da kasnije nemam nikakve pravne zavrzlame. Tako da smo jučer ja i ostatak Zagreba otišli napraviti putovnicu, čekala sam satima u redu za žurnu putovnicu. Tako su nam kod potresa govorili da u ruksak stavimo stvari, kad sam to napravila osjetila sam da sam obavila svoj dio posla, a na drugo ne mogu utjecati. Ne radim paniku jer mislim da će se najgore dogoditi nego zato što znam da je to moj dio posla i jedini dio koji mogu napraviti da se osjećam korisno”, pojasnila je glumica, a onda je napisala i da je shvatila da mora nastaviti živjeti normalno.

Nije vrijeme za trošenje na tulipane?

“Baš sam krenula kupiti tulipane i pomislim: ‘Što će ti sad tulipani da u ovoj situaciji trošiš novac. Onda sam shvatila da moramo nastaviti normalno živjeti. Ne mogu dopustiti da svaka moja i najmanja akcija proizlazi iz straha, nego želim nastaviti živjeti. Napraviti što je potrebno da budemo još sigurniji i spremniji”, izjavila je Kurtela.

U naknadnom storyju, nakon što se drugi dan probudila, glumicaje otkrila kako ju je jedan od pratitelji optužio da širi paniku o ratu. Djelovala je dosta nervozno i iscrpljeno, a ruke su joj se tresle.

“Samo jedna osoba mi je rekla zašto širiš paniku pa me to ‘štrecnulo’, jer mi to uopće nije bila namjera. Dapače, ono što sam željela reći je da nema smisla tražiti jod, još sam i ispričala anegdotu kako sam blesavo otišla tražit jod jer kao svi traže jod. Druga stvar, ako se osjećate anksiozno oko ovog ili ste jednostavno tipovi poput mene – koji vole da je uvijek sve spremnoi sve napravit na vrijeme i ne odgodit ništa, je da ešto za čim se ja uvijek vodim je da ne mogu utjecati na stvari na koje ne mogu utjecati, ali one na koje mogu da riješim”, kazala je i pojasnila da je to bio razlog zašto je otišla izraditi i putovnicu za sina te nastavila: “Vjerujem da se na ovim područjima ništa strašno neće dogoditi, no na nekim se već događa”. Ipak, za one koji su u panici, sajvetovala je da potraže sturčnu pomoć, jer kaže, tako i ona sama radi. “Jako je bitno da nastavimo živjeti baš kako živimo, a ne iz straha”, dodala je za kraj i rekla da joj je žao što su njene riječi krivo protumačene.