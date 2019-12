Popularna influencerica priznala se bori s poremećajem prehrane: ‘Ovo su moji demoni’

View this post on Instagram

2017-2018-2019. Ovo je moj put. Ovo su moji demoni. Ovo je moj nemir. Ovo ću ja pobijediti. Tri su fotke (niti jedna nije prošla filter facetunea ili nekog drugog programa). . . Godina 2017. ( 58/59 kila, 177 cm ) Moj dan bi počinjao u 5 ujutro, jer od gladi nisam mogla više spavati. Digla bih se i trčala dok mi se ne bi smučilo. Tada više nisam bila gladna. Obroci su mi bili šaka badema, salata ili sladoled. Nakon svakog obroka, obavezno trčanje minimalno 45 minuta. I DALJE SAM BILA DEBELA! Godina 2018. ( 63/64 kg, 177 cm) Pokušavala sam doći do 59 sumanutim vježbanjem, a već tada emocije gušila u hrani. Nisam mogla podnijeti što ne mogu reći : “ne” čokoladi (govorimo o 3,4 kockice tjedno). Znala sam trenirati i 10 treninga tjedno. I DALJE SAM BILA DEBELA! Godina 2019. ( 80 kg / 177 cm ) U 2018. u ovom periodu godine (9. Mj) počela sam se nenormalno debljati i u roku 2 mjeseca sa 63 kile došla na 80. Zašto? Pojela sam svoj bijes, svoju tugu, svoju nemoć, svoje nezadovoljstvo. Pojela sam komplekse koje su mi “uvalili” toksični ljudi. Pojela sam slomljeno srce. Pojela sam poniženje na radnom mjestu. Pojela sam loše zdravstveno stanje. I od tada ne prestajem jesti. Ovo nije post u kojem biramo koje “tijelo” nam je najljepše od ova tri. Ovo je post u kojem biramo sigurnu i samouvjerenu, mirnu jedinku. A nje nema niti na jednoj od ove tri fotografije. 02.09.2019. je početak moje nove godine. Nove borbe. U ovo doba prošle godine padala sam na dno. U ovo doba ove godine, dižem se jača. Izbacite svoje nemire, sklonite toksične ljude, radna mjesta, nezadovoljstva i slomljena srca. Situacija, osoba, stanje, radnja koja te danas čini nesretnom i sutra će. Zašto bi druge činili sretnima, a sebi dopustili tugu? Ja okrećem novi list, znam da neće biti lako. Al’ ‘ko ga *ebe ! Jedino što znam, da nije lako ni biti opterećen, tužan i nemiran. Još je gore i teže. Znam da znaš, jer samo ja znam koliko nas ima, tu među ovih 77 tisuća ljudi koji me prate i dijele samnom svoje najintimnije probleme. ZATO HAJDEMO SKUPA IZBORITI SE ZA MIR I ZADOVOLJSTVO! #nisisama#šiksik