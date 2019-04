Pijete mineralnu vodu? Onda su ovo podaci koje morate znati

Autor: dnevno.hr

Ključ je u umjerenosti.

Mineralna voda, piće je oko kojega se lome kočja i dok je jedni smatraju ljekovitom, drugi drže da ipak nije tako zdrava ni preporučiva. Naime, iako se vjerovalo da ugljikov dioksid kojega sadrži mineralna voda spriječava tijelo da apsorbira vlagu iz mineralne vode, istraživanja su utrvdila da to nije točno, a jedna studija zaključila je kako je ova vrsta vode podjednako dobra okrijepa kao i obična voda. Ugljična kiselina koja je sastavni dio mineralne šteti zubnoj caklini, ali do toga dolazi samo ukoliko pretjerate s mineralnom. Mineralna voda može izazvati privremenu nadutost, ali s druge strane stvara osjećaj sitosti te pomaže kod mršavljenja, ali izbjegavajte one verzije koje sadrže umjetne zaslađivače, i na koncu, mineralna voda može pospješiti žgaravicu, ukoliko je već imate.