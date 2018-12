OVU ADVENTSKU KUĆICU NIKAKO NE SMIJETE ZAOBIĆI! Imaju uvjerljivo najbolje kobasice, ali zbog jedinstvenog deserta svi strpljivo čekaju u redu

Autor: Dnevno

Božićna atmosfera u Zagrebu već se uvelike zahuktala. Gradom se šire mirisi kuhanog vina i raznih blagdanskih delicija kojima ne uspijevaju odoljeti turisti, ali i stanovnici grada. Kako bismo provjerili ponudu na zagrebačkom adventu, uputili smo se isprobati ponudu.

Iako Advent u Zagrebu nudi zaista mnoštvo kućica na kojima možete isprobati vina i delicije iz svih dijelova Europe i svijeta, našem nepcu najviše je prijala ponuda iz kućice Tri praščića koja je smještena u sklopu Božićne bajke na Trgu bana Josipa Jelačića – između Mullera i kavane Johann Franck.

Preslatka Tri praščića nude čak šest vrsta menija koji će zadovoljiti i one najzahtjevnije.

Zimske delicije uključuju različite vrste kobasica, od kojih bismo kao našeg favorita izdvojili Slavonsku kobasicu koja će vas oduševiti okusom i mirisom, a posebno će oduševiti sve ljubitelje pikantne hrane. Svakako treba spomenuti i domaću dimljenu kobasicu te češnjovku i debrecinku za ljubitelje klasike, a dolaze samo za vas iz samoborskih i vinkovačkih OPG-ova.

Ono što smo zamijetili kao najveći nedostatak ponude na Adventu u Zagrebu jest ponuda slatke hrane, koja se uglavnom svodi na fritule. Na Tri praščića je potpuno drugačija priča. Ljubitelji slatkog mogu se zasladiti ukusnim krafnama različitih oblika i okusa od kojih posebno ističemo krafnu crem brulee božićnu – spoj klasične krafne i pečene karamelizirane kreme postat će vaša omiljena slastica ovog adventa. U ponudi su još i fantastični Brownie čokolada i Brownie čokolada-naranča koje se isplati probati.

No, to nije sve od slatke hrane koju možete isprobati na ovoj kućici. Ove godine u ponudu su uveli i slatke knedle koje su apsolutni hit ovogodišnje adventske ponude. Za ljubitelje klasike tu su knedle sa šljivama, a za one koji vole nešto egzotičnije tu su knedle kinder i knedle nutella-malina, bijela čokolada, kupina-tamna čokolada, kokos, oreo,… Ponešto za svako nepce.

Kako bi se odmaknuli od klasične ponude pića, prvenstveno tradicionalnog kuhanog vina, u ponudu su uvrstili Hot pelin, izvrsnu kombinaciju pelinkovca, soka od brusnice i soka od limuna koji će vas savršeno grijati tijekom hladnih zimskih noći, a svakako bismo izdvojili i Hot punch koji se sastoji od ruma, soka od jabuke i soka od limuna za ljubitelje nešto slađih napitaka.

Ono što posebno želimo istaknuti na kraju jest i vrhunska tamna topla čokolada koju možete birati u bezalkoholnoj verziji i alkoholnoj verziji. A sami možete birati koji će alkohol ići u vašu čokoladu – gin, Jack Daniels, viski, rum, rakija… Što god poželite.

Kućica će biti otvorena sve do kraja Adventa u Zagrebu – 7. siječnja 2019. Ne propustite odličnu ponudu i posjetite ih, sigurni smo da će ispuniti sva vaša očekivanja.