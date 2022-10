OVO MNOGI NE ŽELE PRIZNATI: Štefica iz ŽNV-a mogla bi biti pobjednica, ono što je izgovorila ima posebnu težinu

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Iako postoje razlozi zašto su neki ljudi pretili, a nisu vezani za prekomjeran unos hrane i pića u organizam, neosporna je činjenica da su mnogi pretili upravo iz razloga jer nemaju mjeru ni u hrani ni u piću. O tom problemu progovorila je i Štefica, sudionica nove sezone “Života na vagi”, koja od prvog dana pokazuje izniman potencijal i mogućnost da u ovom showu, osim zdravlja, odnese i pobjedu.

Za vrijeme treninga, dok je vozila bicikl, trener Edo je shvatio da ju poznaje od ranije te ju je upitao od kuda se znaju, a Štefica mu je odgovorila da su zajedno studirali.

“Studirali smo skupa na kineziološkom”, rekla mu je Štefica dodajući kako se 20 godina bavila sportom i bila jedna od prvih žena koja se počela baviti bacanjem kladiva u Hrvatskoj. “Od ozbiljnog sporta…”, započeo je Edo, a Štefica je dovršila rečenicu s gorčinom u glasu: “…došla sam do lijenčine”.





“Grizem se i dan danas”

“Došla sam do žene koja se 20 godina bavila sportom i to je sve ostavila i nastalo je ovo”, dodala je Štefica. “Pružila mi se ta čast da upadnem na DIF i sve, i nažalost grizem se dan danas”. Upitana nedostaje li joj sport, odgovorila je potvrdno, ali i otkrila da joj uvijek trenira. No, nije problem trening, već ono što se događa nakon treninga.

“Samo tankaj..tu je moj karakter slab”

“Nažalost nisam karakter”; kazala je Štefica i otkrila da ako ju netko poslije treninga zove na ‘klopu’, poziv ne odbija. “Sve kaj sam se prije dva sata mučila, trenirala,… samo tankaj. Tu je moj karakter slab”, kazala je i prstom pokazala na svoj mozak.

No, svjesna razloga zašto se i našla u ŽNV-u, otkrila je i da ima pravi sportski duh, što je primijetio i Edo.

“Ovo je moj zadnji voz na koji sam sjela, na kojemu ne smijem pasti, definitivno. Ovo su moje Olimpijske igre!“, zaključila je Štefica i oduševila Edu koji ne sumnja da će u showu daleko dogurati. Kazao joj je da mu se sviđa njen stavi i da to znači da je pravi sportaš, na što je Štefica skromno odgovorila da se nada da je tako kako kaže.

Inače, Šteficu smo mogli primijetiti već u prvoj epizodi showa, kao onu natjecateljicu koja se bori za sebe, ali i sve druge kandidate, koje žestoko bodri i ne daje im da posustaju, baš kao prava trenerica i sportašica. Ne bi stoga bilo čudno da upravo onda odnese pobjedu u ovom showu.