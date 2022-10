‘OVO JE FOTKA KOJA TREBA OBIĆI HRVATSKU’! Majka operirane djevojke s ‘knedlom u grlu’ opisala čin liječnika iz Osijeka

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Majka Marija Didović iz Pleternice u KBC-u Osijek doživjela je nešto što će pamtiti čitav život, a njena želja bila je da čitava Hrvatska sazna za predivnu gestu liječnika s kojim se tamo susrela.

Naime, na svom je Facebook profilu objavila status u kojemu je opisala što se točno dogodilo nakon operacije njene kćeri, a fotografija koju je podijelila govori više od tisuću riječi.

“Čovjek s velikim Č”

“Mogla bih napisati koje sve titule ovaj liječnik ima, ali time mogu samo riskirati da neku izostavim. Umjesto toga biram pisati o njegovoj tituli Čovjek, s velikim Č. Dogode se trenuci kad (i ja) ostanem bez teksta, knedla u grlu, a moraš ostati pribran.





Kao što znate, Ana je danas bila na bronhoskoperiopiji, što je nekoliko zgrada dalje od zgrade pedijatrije. Nisam ni sama znala koliki je KBC Osijek zapravo kompleks, ali snalazimo se.

Neočekivan ‘prijevoz’

I kad je Ana izašla iz operacijske sale, još naravno omamljena i u blagom šoku, čekali smo “prijevoz” koji nas je trebao prebaciti u našu zgradu. Da se razumijemo, ona je bila zbrinuta, na svom krevetu i vjerujem da bi vrlo brzo stigao krevet ili kolica koji bi ju prebacio na pedijatriju.

No međutim, doktor Šapina se okrene prema nama i kaže Ani: “Primi se za mene!” Mi smo se obje nasmijala, jer smo mislile da se šali, ali on je sa smiješkom, uzeo Anu i odnio je svojim rukama do našeg odjela.

U svoj toj brzini i šoku, drago mi je da sam uspjela zgrabiti mobitel i uslikati ovo, jer ovo je fotka koja treba obići Hrvatsku Slobodno dijelite, ovo je za meni fotografija u rangu “Ponos Hrvatske” i treba nam što više ovakvih priča!

Doktoru Šapini šaljem i ovako javno zahvalnost od cijele naše obitelji, jer ovu gestu neću zaboraviti dok sam živa!”, napisala je.









“Objava se proširila kao vatrena stihija”

Presretna majka se oglasila novim statusom na Facebooku.

“Silno mi je drago što se ova objava proširila kao vatrena stihija, nisam to očekivala, ali jako sam sretna zbog toga. Sretna sam kada vidim da (još) uvijek znamo prepoznavati prave vrijednosti, da se znamo veseliti zbog nekoga koga ni ne poznajemo, da smo željni i žedni pozitive i drago mi je da vam je ova fotografija donijela osmijeh na lice, veselje u srcu, a nekima i suzu u oku

U moru crnih kronika, sivila i svih mogućih strahova kojima nas svakodnevno bombardiraju, tako je lijepo odaslati i zraku svjetlosti i dobrote, a još je ljepše kada se to osjeti i prepozna”, napisala je.