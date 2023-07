Ovo je bio recept Žuži Jelinek za domaći turizam: ‘Sigurno najbolja reklama’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

“Nema ničeg ljepšeg od opojnih ljetnih ljubavi”, pisala je za života spisateljica Žuži Jelinek u svojoj kolumni za Gloriju, opisujući ljeto i često kratkotrajne, ljetne ljubavi.

“Ne znam tko je pronio glas, ali čula sam svakakvih priča kako je naš Jadran lijek za one koji su ljubav izgubili, ali i za one koji su tek za njom u potrazi. To je sigurno najbolja reklama za naš turizam!” pisala je Žuži te navela nekoliko primjera ‘ljekovitih’, strastvenih, ljetnih romansi.

“Miris mora, malo vrućih poljubaca i pokoji zagrljaj”

Između ostalog, bila je tu priča o Sofiji, mladoj Švicarki koja je, razočarana zaručnikovim preljubom, otišla s prijateljicom na Jadran kako bi ”izliječila rane”, kao i Miri, koja je umorna od veze otišla na more radi malo osvježenja, a isto je došlo u obliku zgodnog Splićanina s kojim je ostala trudna.





“Sve što vam se dešava ljeti u početku doživljavajte kao idealni ispušni ventil. Da se tako osjećate, pomogao vam je miris mora, malo vrućih poljubaca i pokoji zagrljaj. I što nije nevažno, ne morate čak jedno drugome reći ni svoje pravo ime, ali ipak morate znati dokle smijete ići”, poručila je Žuži koja je na kraju svega donijela zanimljiv zaključak i savjet o tome kako provesti ljeto.

“Preporučujem svima koji to mogu – iskoristite ljeto. Ispunite ga onim što vam u tom času nedostaje. Ako vam to uspije, ne bojte se onoga što vas čeka. Ali, ne bih se složila da išta radite bez – mozga”, savjetovala je Žuži Jelinek.