OTROV ZA KOSU! Nemojte ovo nikada učiniti!!!

Jedna je djevojka za medije ispričala nevjerojatnu priču o tome što je učinila kada je ostala bez regeneratora:

“Balzam je spas za moju čupavu, uvijek zamršenu kosu. Sjećam se kroz kakvu sam agoniju prolazila kada me je mama češljala kao dijete, a sada ju je, s obzirom na to da je bojim, gotovo nemoguće raščešljati ako ne stavim balzam, kakav god da šampon koristim. A kakva je tek agonija nastala kada sam shvatila da nemam ni kapi u tubi. Nervozna sam se vrtjela po kadi, grozničavo razmišljajući šta sada da učinim, a onda sam se sijetila bratovih riječi kada sam ga jednom prilikom zamolila da se ne vraća kući ako mi ne kupi balzam: ‘Nije mi jasno što ti je to toliki problem i ako ne kupim kad imaš omekšivač za rublje, isto ti je’. Skočim, uzmem omekšivač i stvarno raščešljam kosu bez problema. Ali da sam znala, čupala bih pramen po pramen, trpjela bih, samo da ne doživim sramoćenje.

Istu noć sam izašla s društvom, a prijateljica je povela brata u provod, koji mi se baš sviđao, otkidala sam na njega. Trudila sam se da uvijek budem uz njega, da ga nekako dotaknem.

‘Što je ovo?! ‘Ko da sam došao kod babe na ručak! Kamo god se pomaknem, miriše na omekšivač’, nije mogao izdržati, a ja samo što u zemlju nisam propala.

Sutradan sam odmah otišla k frizerki i ispričala joj što sam učinila: ‘Pa nije baš da će ti otpasiti kosa s glave, ali omekšivač je pun teške kemije i svatko bi to radio da je zdravo za kosu! Kosa je nježna i nju treba njegovati, ne uništavati’.”